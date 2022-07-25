Кіссінджер застеріг від територіальних поступок Росії

Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер закликав Захід та Україну в ході можливих переговорів з Росією не поступатися територіями, окупованими після початку повномасштабної війни. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF 24 липня.

"У нинішній ситуації лідери демократій повинні чітко розуміти, про що вони готові домовлятися, а від чого вони не готові відмовитися за жодних обставин", - сказав Кіссінджер. На його переконання, переговори можуть відбуватися лише за "повної співпраці" з жертвами агресії - керівництвом і народом України.

"Здача української території не може бути умовою, яку ми можемо прийняти. Факт у тому, що Росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території", - наголосив колишній держсекретар.

Суперечка через слова про здачу українських територій

У травні, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що в переговорах між Україною та Росією треба "повернутися до колишнього статусу-кво". Багато ЗМІ та політиків інтерпретували ці слова як заклик до Києва відмовитись від частини своїх територій задля досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський порівняв цю пропозицію з закликами деяких європейських країн піти на територіальні поступки німецькому диктатору Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни. "З глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке відчуття, що у пана Кісінджера на календарі не 2022 рік, а 1938", - сказав Зеленський.

На початку липня Кіссінджер в інтерв'ю Time уточнив свої слова, пояснивши, що не закликав Україну віддати території. "Зараз Росія, як і раніше, окупує 15 відсотків довоєнної території України. Вони мають бути повернуті Україні, перш ніж можна буде встановити припинення вогню. Спірна територія - це невеликий куточок Донбасу, близько 4,5 відсотка, та Крим. Я не говорив, що територію треба віддавати. Я просто мав на увазі, що вона повинна мати окремий статус у будь-яких переговорах. Я беззастережно за свободу України та її значну роль у Європі", - сказав він.

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