Кіссінджер застеріг від територіальних поступок Росії

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Генрі Кіссінджер, попередні слова якого про території України обурили українську владу, заявив, що на переговорах із РФ треба домагатися повернення всіх захоплених після 24 лютого територій.
Колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер закликав Захід та Україну в ході можливих переговорів з Росією не поступатися територіями, окупованими після початку повномасштабної війни. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF 24 липня.
"У нинішній ситуації лідери демократій повинні чітко розуміти, про що вони готові домовлятися, а від чого вони не готові відмовитися за жодних обставин", - сказав Кіссінджер. На його переконання, переговори можуть відбуватися лише за "повної співпраці" з жертвами агресії - керівництвом і народом України.
"Здача української території не може бути умовою, яку ми можемо прийняти. Факт у тому, що Росії доведеться повернути всі захоплені нею з початку війни території", - наголосив колишній держсекретар.
У травні, виступаючи на всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер заявив, що в переговорах між Україною та Росією треба "повернутися до колишнього статусу-кво". Багато ЗМІ та політиків інтерпретували ці слова як заклик до Києва відмовитись від частини своїх територій задля досягнення миру.
Президент України Володимир Зеленський порівняв цю пропозицію з закликами деяких європейських країн піти на територіальні поступки німецькому диктатору Адольфу Гітлеру перед початком Другої світової війни. "З глибокого минулого виринає, наприклад, пан Кіссінджер і каже, що нібито треба віддати Росії шматок України. Щоб нібито не було відчуження Росії від Європи. Таке відчуття, що у пана Кісінджера на календарі не 2022 рік, а 1938", - сказав Зеленський.
На початку липня Кіссінджер в інтерв'ю Time уточнив свої слова, пояснивши, що не закликав Україну віддати території. "Зараз Росія, як і раніше, окупує 15 відсотків довоєнної території України. Вони мають бути повернуті Україні, перш ніж можна буде встановити припинення вогню. Спірна територія - це невеликий куточок Донбасу, близько 4,5 відсотка, та Крим. Я не говорив, що територію треба віддавати. Я просто мав на увазі, що вона повинна мати окремий статус у будь-яких переговорах. Я беззастережно за свободу України та її значну роль у Європі", - сказав він.
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