 Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом ″Один пояс - один шлях″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс - один шлях"

У першому півріччі 2022 року КНР зовсім не інвестувала в РФ у рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" вперше з моменту його запуску в 2013 році.

КНР і РФ

КНР вперше з 2013 року зупинила інвестиції в РФ у рамках проєкту "Нового шовкового шляху"

Інвестиції Китаю в Росію в рамках глобального інфраструктурного проєкту "Один пояс - один шлях" у першому півріччі цього року вперше скоротилися до нуля, повідомила 24 липня газета Financial Times із посиланням на звіт центру Green Finance & Development Center.

Автори вважають, що відсутність інвестицій свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через угоди з Росією. Водночас директор центру Крістоф Недопіл Ван припускає, що це може бути тимчасовим, оскільки між РФ і Китаєм "сильна взаємодія". Зокрема, він звертає увагу, що, попри війну в Україні, КНР збільшила закупівлі російських енергоносіїв.

Китай не інвестував у Росію вперше з моменту запуску програми у 2013 році. Торік Москва та Пекін уклали угоди на два мільярда доларів. Загалом із 2013 року КНР інвестувала в РФ понад 30 мільярдів доларів. Сукупний обсяг інвестицій Китаю до різних країн у рамках проєкту становив 932 мільярда доларів.

Зближення Росії та Китаю на тлі війни в Україні

З початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Китай неодноразово критикував міжнародні санкції проти РФ. При цьому багато китайських компаній намагаються не порушувати обмежень.

У травні Росія продала Китаю рекордні обсяги нафти, ставши найбільшим постачальником нафтової продукції до КНР. Рекорд встановили, зокрема, завдяки великим знижкам, з якими російська нафта продається у Китаї - до 33 відсотків.

США неодноразово висловлювали стурбованість зближенням КНР і Росії на тлі війни в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен говорив, що "не вірить, що Китай є нейтральним" у цьому питанні.

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив у середині липня, що Китай не залучений до війни в Україні, проте не збирається сидіти "складавши руки", спостерігаючи за ситуацією. За його словами, Китай підтримуватиме всі зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи в Україні, зосередившись на вирішенні цієї проблеми шляхом переговорів.

Читайте також: Загроза Росії та виклик Китаю: головне у новій стратегічній концепції НАТО

Дивитись відео 04:51

Чи можуть санкції Заходу переконати Росію припинити війну? (13.03.2022)

DW.COM

Китай виступив за мирні переговори і гуманітарну допомогу Україні

Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав ситуацію в Україні "тривожною" і сказав, що пріоритетом має бути запобігання її ескалації або "виходу з-під контролю".  

Реклама

Докладно

Паспорт РФ

Злочинний паспорт

Києву треба визначитись, є дії РФ з паспортизації примусом чи вибором для українців в окупації, пише Лариса Денисенко.  

В Україні з'явиться нова форма трудових відносин - договір з нефіксованим робочим часом

Ринок праці в Україні: фріланс виходить з "тіні"?

В Україні унормували фріланс як форму трудових відносин. Що зміниться тепер для роботодавців і фрілансерів?  