Коментар: Росія вкрала "Євробачення" в України

Організатор "Євробачення" відмовив Україні у праві проведення конкурсу в 2023 році. Насправді цієї можливості Україну позбавила Росія, вважає Андрій Бреннер.
Kalush Orchestra в Турині (архівне фото)
Сенсації не сталося. У п'ятницю, 17 червня, Європейська мовна спілка повідомила, що у 2023 році Україна не зможе провести "Євробачення". Це право за традицією отримує переможець попереднього конкурсу. Головною причиною відмови засновник конкурсу назвав проблему із гарантуванням безпеки. Розраховувати на те, що війна, розв'язана проти України Росією, закінчиться найближчим часом, не доводиться.
А проводити наймасштабніший телевізійний музичний конкурс у світі в умовах воєнних дій - утопія. За майже чотири місяці війни весь світ міг переконатися в "гуманності" високоточної російської зброї, яка за об'єкти військової інфраструктури приймає театри та лікарні, житлові будинки та школи, дитячі садки та торгові центри.
Умови проведення "Євробачення"
Можливо, дехто заперечить: адже Україна вже приймала "Євробачення" у 2017 році, коли війна йшла на сході країни. Тоді ситуація була іншою. Бойові дії велися лише у Донецькій та Луганській областях. Російські війська офіційно не брали у них участі. Решта території України не зазнавала ракетних обстрілів. Однак і тоді гарантування безпеки мало пріоритетне значення. Так, з цією метою 13 травня Міжнародний виставковий центр у Києві, де проходив фінал "Євробачення-2017", по всьому периметру був очеплений українськими військовими.
Андрій Бреннер
Крім очевидної і для невтаємничених проблеми із безпекою, є ще кілька специфічних не лише для проведення цього міжнародного конкурсу умов. По-перше, наявність підходящої арени. Вона має бути критою, місткою, а також відповідати технічним стандартам для таких заходів. Але вже п'ять років тому Міжнародний виставковий центр у Києві з труднощами вдалося апгрейдити до потрібного рівня. З того часу реконструкції концертних майданчиків в українських мегаполісах не проводилося.
Саме великі міста, які мають достатню кількість готельних місць для учасників, технічного персоналу, глядачів та журналістів, а також міжнародні аеропорти, розглядаються як кандидати на проведення "Євробачення". Але багато аеропортів в Україні стали ціллю російських обстрілів, повітряне сполучення перервано. А в компанії "Укрзалізниця", яка здавалося б, робить неможливе у цю війну, зараз є справи важливіші, ніж перевозити кочовий балаган "Євробачення".
Конкурс такого рівня - це не короткостроковий приїзд іноземних політиків до Києва. На його планування йде майже рік. Сцена, що проєктується заново для кожного "Євробачення", будується за місяць до фіналу, а репетиції учасників розпочинаються за два тижні до фінального шоу. Як і в 2017 році, Україна напевно впоралася б із цими завданнями. Якби не було війни.
"Євробачення" у боргу перед Україною
Тому українцям не варто ображатися на Європейську мовну спілку, яка відмовила їм у праві втретє прийняти у себе "Євробачення". Виконавчий продюсер конкурсу Мартін Естердаль був щиро захоплений успіхом Kalush Orchestra, коли на пресконференції переможців у Турині передав українській делегації папку із каталогом вимог для проведення шоу. Яке рішення буде ухвалено, він напевно вже знав, але виявив належну повагу до країни-переможниці і віддав данину традиції.
У пресрелізі Європейської мовної спілки особливо наголошується, що нинішня перемога України обов'язково знайде відображення у майбутніх конкурсах. Це те, про що організатор "Євробачення" зобов'язаний подбати. Це його обов'язок перед країною, яка перемогла на конкурсі, незважаючи на російські обстріли, загибель людей та руйнування. Свята "Євробачення" Україну позбавила Росія, розв'язана нею безглузда та жорстока війна. Місця на ньому нинішній Росії немає. І як би не змагалися у сарказмі з приводу конкурсу російські пропагандисти та псевдопатріоти, Росія обікрала і себе. "Євробачення" було і залишається улюбленим конкурсом багатьох росіян, а успіх на ньому Москва вважала справою і політичного престижу.
Коментар висловлює особисту думку автора. Вонаможе не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.
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Україна перемогла на "Євробаченні-2022": як це було (15.05.2022)
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
Kalush Orchestra з України - переможці "Євробачення-2022" у Турині
Гурт Kalush Orchestra вважався фаворитом "Євробачення" ще до початку конкурсу в Турині. І справа не лише у європейській солідарності з Україною. У пісні Stefania країні знову вдалося стильно поєднати сучасну музику з народною, а на сцені прикрасити номер лаконічною, але виразною графікою.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
2. Сем Райдер, Великобританія
Завдяки Сему Райдеру Великобританія гідно заявила про себе на конкурсі "Євробачення". У композиції Space Man багато музичних цитат, присвячених Елтону Джону, Фредді Меркьюрі та Девіду Боуї.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
3. Шанель, Іспанія
Тверк, виконаний на сцені "Євробачення-2022" Шанель, мабуть, зробив свою справу. У представниці Іспанії, яку звати так само, як і легендарний французький будинок моди, багато шанувальників не лише в Турині.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
4. Корнелія Якобс, Швеція
Пісня Hold me closer у виконанні Корнелії Якобс та постановка номера на "Євробаченні" в Турині - результат копіткої роботи. Варто послухати і подивитися.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
5. Konstrakta, Сербія
Назва пісні In corpore sano - цитата з вислову "У здоровому тілі - здоровий дух". Експериментальною виявилася не лише композиція в жанрі інді-поп, а й постановка номера, під час якого Konstrakta постійно миє у тазі руки. Так співачка висміює завищені суспільні уявлення про красу та здоров'я.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
6. Mahmood & BLANCO, Італія
Пісня у виконанні популярних в Італії Махмуда та Ріккардо Фаббриконі, який виступає під сценічним ім'ям BLANCO, називається Brividi. Мабуть, тільки італійською мовою можна так красиво назвати мурашки на шкірі. Балада з Італії - одна з найкрасивіших на "Євробаченні-2022". А переможці фестивалю в Сан-Ремо - точно найстильніші.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
7. Zdob si Zdub & Advahov Brothers, Молдова
На "Євробаченні-2022" Молдова не стала вкотре вдаватися до заступництва Філіпа Кіркорова. У результаті вийшла запальна суміш фольку та рок-н-ролу на пісню Trenuletul про поїздку поїздом, що йде з Кишинева до Бухареста.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
8. Аманда Георгіаді Тенфіорд, Греція
У трихвилинній мелодрамі Die Togheter у виконанні Аманди Георгіаді Тенфіорд на сцені в Турині обійшлося без складних технічних трюків, якими відомі постановки на конкурсі грека Фокаса Євангеліноса. Новий грецький мінімалізм?
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
9. Маро, Португалія
Назва пісні Saudade, saudade у виконанні Маро найкраще відображає настрій багатьох композицій на "Євробаченні-2022". У цьому португальському слові є все: туга, ностальгія, меланхолія. Фаду - мабуть, найкращий музичний жанр для таких емоцій.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
10. Subwoolfer, Норвегія
Під звуки електропопа норвезький колектив пропонує нагодувати вовка бананами: Give that wolf a banana. Маски вовків норвежці на "Євробаченні" не знімають і тролять публіку і журналістів.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
11. S10, Нідерланди
Сценічне ім'я S10 представниці Нідерландів на конкурсі - похідне від її справжнього імені Стін. Гуглити S10 - даремно витрачати час: неминуче потрапляєш на опис мобільного телефону. Композиція De Diepte (глибина) - це нагадування про важкі часи, коли виконавиця страждала на глибоку депресію.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
12. Охман, Польща
Сильний голос Охману дістався, мабуть, у спадок. Його дідусь був у Польщі знаменитим оперним співаком.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
13. Стефан, Естонія
Стефана по праву можна назвати естонським Джонні Кешем: за гарний низький голос і кантрі-баладу Hope ("Надія"), виконану ним на "Євробаченні-2022" у Турині.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
14. Моніка Лю, Литва
Французький шансон литовською? Це можливо на "Євробаченні" - у виконанні Моніки Лю. Вона буквально загіпнотизувала глядачів плавними похитуваннями під пісню Sentimentai та зачіскою, що нагадує стрижку Мірей Матьє.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
15. Шелдон Райлі, Австралія
Свою любов до екстравагантного одягу представник Австралії Шелдон Райлі пояснив ще й тим, що у дитинстві мама не дозволяла йому вбиратися. Натомість тепер він носить усе, що йому подобається, причому не лише на сцені.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
16. Надір Рустамлі, Азербайджан
На "Євробаченні" в Турині Азербайджан пішов звичним для цієї країни шляхом і представив композицію, написану міжнародним колективом, який створив не один хіт "Євробачення". Балада Fade to black у виконанні Надіра Рустамлі згодилася б і для прогнозу погоди: у ній часто й пронизливо звучить слово "the weather".
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
17. Маріус Беар, Швейцарія
Із голосом легендарного Луї Армстронга порівнюють низький голос Маріуса Беара. Він виконав у Турині джазову баладу Boys do cry. Але не всі хлопці можуть плакати так гарно, як заспівав представник Швейцарії.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
18. WRS, Румунія
Композиція Llamame ("Зателефонуй мені") - приклад ще одного несподіваного міксу на "Євробаченні" у Турині: балканський фольклор та сальса. За Урса (так вимовляється ім'я виконавця) проголосувало чимало глядачів.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
19. Джеремі Макізе, Бельгія
Спів для представника Бельгії на "Євробаченні-2022" у Турині - хобі. Основний вид діяльності Джеремі Макізе - гра у футбол. Він є воротарем одного з клубів другої ліги у Бельгії.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
20. Роза Лінн, Вірменія
У 2021 році через війну за Нагірний Карабах Вірменія пропустила конкурс, але гідно повернулася з піснею Snap у виконанні Рози Лінн. Розлучитися з коханою людиною далеко не так просто, як обірвати аркуші паперу, якими були обклеєні декорації на сцені "Євробачення" під час виконання її пісні.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
21. The Rasmus, Фінляндія
На "Євробаченні-2022" Фінляндія зробила ставку на безпрограшний варіант і відправила в Турін відомий рок-гурт The Rasmus. Але навіщо солісту дали із собою у дорогу жовтий дощовик? Дощ йшов в Італії лише на церемонії відкриття.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
22. We are domi, Чехія
У складі електропоп-тріо - солістка Домініка і два музиканти з Норвегії, які живуть у Чехії. Чим не символ нової об'єднаної Європи!
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
23. Systur, Ісландія
Сестри з Ісландії виконали в Турині кантрі-баладу в стилі 1970-х рідною мовою. Було зовсім незрозуміло, але дуже гарно. Без знання ісландської написати назву пісні можна тільки, використовуючи функцію copy & paste, тому обмежимося перекладом: "З сонцем, яке з кожним днем все вище". Це - про надію на краще.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
24. Alvan & Ahez, Франція
Франція у Турині відмовилася від традиційного шансону (його на "Євробаченні-2022" виконала учасниця з Литви), а знову продемонструвала свою культурну різноманітність. Вперше після 1996 року на конкурсі прозвучала пісня бретонською мовою.
''Євробачення-2022'': підсумки фіналу
25. Малік Гарріс, Німеччина
Малік Гарріс родом із американо-німецької родини. Але з віцепрезиденткою США Камілою Гарріс він лише однофамілець. Хоча проти такої спорідненості Малік нічого не мав би проти, зізнався він в інтерв'ю DW. Представник Німеччини посів на конкурсі у Турині останнє місце.