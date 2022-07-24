Олена Зеленська провела в Києві другий саміт перших леді та джентльменів

З ініціативи дружини президента України Олени Зеленської 23 липня пройшов другий саміт перших леді та джентльменів. Головною метою заходу стало обговорення повоєнного майбутнього, повідомляється на сайті президента.

Саміт відбувся у форматі телемосту між п'ятьма країнами. Головна студія була розміщена в Києві, на території національного заповідника "Софія Київська", чотири інші - у Варшаві, Брюсселі, Вашингтоні та Лондоні. Захід транслювали у понад 20 країнах світу.

У ньому взяли участь 23 перших леді, зокрема, Австрії, Белізу, Бельгії, Греції, Еквадору, Ізраїлю, Ісландії, Іспанії, Канади, Латвії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Сербії, США, Туреччини, Франції, Чорногорії, а також принцеса Ліхтенштейну та дружина президента Європейської ради. Деякі з них завітали до Києва особисто, наприклад дружини президентів Литви та Латвії, інші долучилися онлайн.

Серед понад 50 запрошених на захід спікерів були міністерка закордонних справ і кандидатка в прем'єри Великобританії Ліз Трасс, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, британський футболіст Девід Бекхем, американський актор Річард Гір. А британська співачка Еллі Голдінг заспівала в Києві українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…" разом із солістом Pianoбой Дмитром Шуровим.

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Три мільйона євро на реанімобілі

У своєму виступі на саміті перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) звернула увагу на важливість надання Україні гуманітарної допомоги: "Все зараз опинилося в дефіциті: притулок, житло, їжа і навіть вода. Україна зараз дуже залежить від гуманітарної допомоги. Нам треба вживати активних заходів".

Дружина прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо сказала, що "українці допомагали будувати Канаду, а тепер Канада допомагає Україні відбудовуватися". "Ми ніколи не забудемо вас, навіть якщо інколи здається, що світ опікується чимось іншим. Ми розуміємо, що постійна допомога важлива, ми вас не покинемо наодинці", - наголосила вона.

Зеленська з сім'єю Байденів у Вашингтоні 19 липня

Перша леді США Джил Байден зазначила: "Цього тижня я мала честь запросити Олену Зеленську до Білого Дому. Вона розповіла мені про складні виклики, а також про величезні потреби у відновленні країни. Я запевнила її, що підтримка Сполучених Штатів буде комплексною".

Напередодні саміту запустили збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С для України. Ці реанімобілі можуть рухатися навіть бездоріжжям та обладнані всім необхідним, аби швидко та безпечно доправити до лікарні важкопоранених: кисневими балонами, дефібриляторами, апаратами штучної вентиляції легень тощо. Одна така автівка вартує близько 100 тисяч євро. На момент завершення саміту вдалося зібрати понад три мільйона євро, збір триває через фандрейзингову платформу United24.

До учасників саміту звернувся й президент України Володимир Зеленський. За його словами, всього за час роботи благодійної платформи United24 вдалося зібрати понад п'ять мільярдів гривень.

Вперше Зеленська зібрала саміт перших леді та джентльменів 23 серпня 2021 року в Києві. У ньому взяли участь 11 гостей.