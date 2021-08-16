11 осіб візьмуть участь в саміті перших леді у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в установчому Київському саміті перших леді та джентельменів у Києві 23 серпня візьмуть участь 11 осіб. Про це Кулеба заявив в п'ятницю, 20 серпня.

За словами глави українського дипломатичного відомства, в саміті перших леді та джентельменів у Києві візьмуть участь 11 представників з Бразилії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Лівану, Коста-Ріки, Німеччини, Сербії, Хорватії, а також дружина президента Європейської Ради та перша леді України.

З огляду на карантинні обмеження у світі, запроваджені через пандемію COVID-19, частина гостей буде присутня в Україні фізично, а дехто - приєднається до заходу онлайн, додав міністр.

Серед учасників саміту будуть й автор книги "Чорний лебідь" Нассім Ніколас Талеб та афганська кінорежисерка Сахра Карімі, яку Україна евакуювала разом із сім'єю з Афганістану. Оголошений список гостей саміту - не остаточний, наголосив глава МЗС України.

Що обговорюватимуть?

Як повідомила ініціаторка саміту перша леді України Олена Зеленська, темою заходу буде "М'яка сила в новій реальності".

Читайте також: ЗМІ: Дружина Зеленського 2013 року купила пентхаус за половину ринкової ціни

"Що таке нова реальність? Зрозуміло, що ми живемо всі зараз у світі, який переживає коронавірусну кризу, і наш світ змінився. Змінилося суспільство, змінилися зв'язки між суспільствами, між країнами. Деякі механізми, до яких ми звикли, вже не працюють, (...), і ми маємо зрозуміти, як жити далі. Простими словами, ми маємо створити нову систему координат і навчитися в ній жити. Саме цим темам буде присвячений наш саміт", - сказала Зеленська.

Вона зазначила, що перші леді також поділяться досвідом, проєктами у сфері охорони здоров'я, освіти й обговорять рівні можливості в нових умовах. За словами Зеленської, для того, щоб посилити саміт, було запрошено експертів із різних країн і різних сфер.

"Ми демонструємо, що Україна є не лише тією країною, яка існує в контексті світових гуманітарних подій, - це країна, яка може бути активним й ефективним трендсетером. Ми задаємо новий градус для цієї роботи", - пояснила перша леді України.

Крім того, Зеленська зазначила, що у такий спосіб Україна ще раз підтверджує свою суб'єктність у сфері гуманітарної політики у світі. "На організацію і проведення цього саміту не було використано жодної гривні з державного бюджету. У нас є потужні та енергійні партнери", - запевнила вона.

Зеленська також зазначила, що за результатами саміту буде підписано декларацію про об'єднання зусиль у сфері гуманітарної політики, і вона буде відкритою для підписання.

Дивитись відео 01:43 Поділитись Перші леді України в пошуку місії: благодійність, культура і мистецтво (14.01.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3WCma Перші леді України в пошуку місії: благодійність, культура і мистецтво (14.01.2020)

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Ельке Бюденбендер Дружина президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра - успішна юристка. Заради чоловіка, який заступив на високу державну посаду, Ельке Бюденбендер погодилась на певний час припинити кар'єру судді з адміністративних справ. Сам Штайнмаєр пожертвував дружині нирку: коли в 2010 у Бюденбендер виявили гостру ниркову недостатність, він без вагань став її донором.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Меланія Трамп Меланія Трамп, дружина президента США Дональда Трампа, розпочала свою модельну кар'єру в 16 років. Зараз у неї є власний бренд ювелірних прикрас і косметики. Із 2005-го до 2009 року вона носила звання посла доброї волі в американському відділенні Червоного Хреста.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Карла Бруні-Саркозі Цю італійсько-французьку акторку і співачку називають справжньою іконою стилю. У 19 років Карла Бруні покинула навчання в університеті заради модельного бізнесу. Через кілька років майбутня дружина екс-президента Франції Ніколя Саркозі почала писати вірші та випустила три музичні альбоми. Її остання платівка під назвою "Comme si de rien n'était" розійшлася тиражем у півмільйона екземплярів.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Жаклін Кеннеді Удова екс-президента США Джона Кеннеді перебувала у статусі першої леді країни лише два роки. Попри це, вона була однією з найбільш стильних та популярних жінок 1960-тих, яку прагнули наслідувати багато американок. Жаклін Кеннеді - це легенда цілої епохи.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Раїса Горбачова Дружина Михайла Горбачова відігравала значну роль у суспільному та культурному житті СРСР. Вона була однією із засновників Радянського фонду культури, сприяла відкриттю музеїв і відновленню пам'ятників, церков та архівів, багато займалася благодійною діяльністю, зокрема підтримувала хворих на лейкемію дітей.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Ранія Королева Йорданії Ранія змінила уявлення про сучасну арабську жінку. Вона не залишається у тіні свого чоловіка короля Абдалли ІІ і займається активною громадською діяльністю. Ранія здавала донорську кров для постраждалих у Секторі Гази, підтримувала родини військових та брала участь у демонстраціях проти "Ісламської держави".

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Інхосікаті Ламбікіза Вона - одна із 15 дружин короля Свазіленду Мсваті ІІІ. Та на відміну від решти дружин, Інхосікаті найчастіше супроводжує главу держави на публіці, дивуючи при цьому своїми екстравагантними вбраннями. Ламбікіза бере участь у кампанії з боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Грейс Келлі Голлівудська зірка Грейс Келлі стала десятою княгинею Монако в 1956 році. Вона не була щасливою у шлюбі, оскільки через заміжжя їй довелося назавжди розпрощатися з акторською кар'єрою. У вересні 1982 року Келлі загинула в автокатастрофі.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Імельда Маркос Удова десятого президента Філіппін Фердінанда Маркоса прославилася завдяки жорсткому характеру та неповторній грації. Саме тому її часто називають "залізним метеликом". Під час правління свого чоловіка вона брала участь у політичних справах країни, обіймала посаду губернатора Маніли та була обраною до парламенту.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Мішель Обама Мішель Обама - перша темношкіра дружина президента в історії США. Вона вивчала соціологію у Прінстонському університеті і отримала диплом юриста у Гарварді. Працювала в мерії Чикаго. За версією журналу Forbes, Мішель Обама стала найвпливовішою жінкою світу в 2010 році.

Найяскравіші та найамбітніші перші леді світу Гілларі Клінтон У 2016 році друге місце в рейтингу найвпливовіших жінок світу за версією Forbes (після Анґели Меркель) посіла амбітна Гілларі Клінтон. Вона ніколи не хотіла лишатися у тіні свого чоловіка і почала політичну кар'єру ще у 1990-тих роках. Гілларі могла стати першою президенткою США, якби на виборах її не випередив кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. Автор: Ксенія Сафронова, Наталія Мехед



Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років Багатогранний талант Ефектна топ-модель, талановита співачка, поетеса і композиторка, акторка, колишня перша леді Франції... Вже понад три десятиліття життя Карли Бруні у всіх на виду. І навіть зараз, коли їй виповнилося 50, зірка не думає залишати світ моди і шоу-бізнесу - тим більше, що її, як і раніше, супроводжує успіх.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років З мамою і сестрою (2009) Майбутня зірка з'явилася на світ 23 грудня 1967 року в італійському Турині. Її батьки - піаністка й акторка Маріса Боріні та бізнесмен і композитор Альберто Бруні-Тедескі. Щоправда, в одному з інтерв'ю Карла підтвердила чутки про те, що її біологічний батько - бразильський підприємець Мауріціо Реммерт. У Карли також є сестра - акторка, кінорежисерка, сценаристка й співачка Валерія Бруні-Тедескі.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років Троянди від Chopard На фото: Карлу Бруні (ліворуч) та Наомі Кемпбелл обдаровує трояндами дочка власника швейцарської компанії з виробництва годинників і ювелірних прикрас Chopard, продукцію якої Карла і Наомі представляли у 1998 році на ярмарку Baselworld у Базелі. Моделлю Карла стала в 19 років. Крім Chopard, її роботодавцями були такі бренди, як L'Oréal, Christian Dior, Valentino, Yves Saint Laurent, John Galliano.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років Перший успіх на ниві поп-музики Шкільну освіту Карла Бруні здобула в пансіоні для дівчаток у Швейцарії. Потім стала вивчати архітектуру, але навчання незабаром кинула, віддавши перевагу модельному подіуму, а потім і музиці. Перший успіх на ниві поп-музики прийшов до неї у 2000 році, коли альбом Si j'étais elle французького шансоньє Жюльєна Клерка з піснями на її слова вийшов у лідери чартів.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років Успіх дебютного альбому У 2002 році виходить дебютний альбом Карли Бруні Quelqu'un m'a dit. Слова і музику для всіх пісень вона написала сама, і прозвучали вони в її власному виконанні. І на гітарі Бруні акомпанувала собі сама. Доволі швидко було продано понад один мільйон дисків. Збірник посів першу сходинку в чартах. Популярність Бруні була величезною.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років Володарка чоловічих сердець Харизматична красуня Карла Бруні завжди користувалася славою володарки чоловічих сердець. У неї були романи з такими зірками, як Мік Джаггер, Кевін Костнер, Ерік Клептон. А від філософа і радіоведучого Рафаеля Ентховена, з батьком якого вона до нього жила, у неї є син. На цьому фото Карла поруч із відомим адвокатом Арно Кларсфельдом, з яким зустрічалася в 1995 році.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років Зустріч з Ніколя Саркозі Раніше Карла Бруні не вірила у те, що зможе зупинитися на одному чоловікові. Але це сталося. У 2008 році вона одружилася з Ніколя Саркозі. Вони познайомилася на званій вечері, і, як пізніше розповідала Карла, коли глянули один на одного, їх немов вдарило блискавкою. Саркозі на той час тільки розлучився з другою дружиною. Для Карли - це перший офіційний шлюб. У пари є донька.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років Ідеальна фігура Наявність штампа у паспорті та статус першої леді Франції мало що змінили в житті Карли Бруні. Вона продовжила кар'єру співачки і моделі, брала участь в рекламних кампаніях. У Бруні, як вважається, ідеальна фігура. Жінка неодноразово знімалася оголеною. На цьому фото, яке виставлялося 2009-го року в Дюссельдорфі, вона позувала фотографу з Цюриха Мішелю Комту.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років У Єлисейському палаці Завжди зі смаком вдягена, висока та з гарними формами Карла була просто створена для того, щоб блищати як перша леді Франції. Цей знімок зроблено в березні 2010 року, коли Ніколя Саркозі приймав у Єлисейському палаці тодішнього президента Росії Дмитра Медведєва з його дружиною Світланою.

Модель, співачка, перша леді: Карлі Бруні - 50 років На піку кар'єри Зараз дружина екс-президента Франції на піку кар'єри. Вона з успіхом гастролює, пише нові пісні. У 2014 році вийшов її поки останній сольний альбом À l'Olympia BrunoCoquatrix. Попри всю свою зайнятість "жінка з гітарою", якій виповнилося 50 років, багато часу приділяє родині. Автор: Наталія Корольова

