Товариство німецької мови у Вісбадені визнало словом року Zeitenwende. Воно стало популярним після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц (на фото) окреслив ним свою зовнішню політику після розв'язання Росією повномасштабної війни проти України.Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance
Зміна епох: ФРН визначила слово року на тлі війни в Україні
Євгенія Наконечна
3 год. тому
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "зміною епох" зовнішню та оборонну політику країни після вторгнення Росії в Україну. Тепер це слово року в ФРН.
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Товариство німецької мови у Вісбадені визнало Zeitenwende словом 2022 року. Таку інформацію товариство оприлюднило в своєму пресрелізі в п'ятницю, 9 грудня.
Слово стало популярним після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) використав його, щоб описати свій перегляд зовнішньої та безпекової політики після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Що таке Zeitenwende
Це слово не є новим для німецького словника. Воно відоме приблизно з 1920х років. Тлумачний словник Дуден визначає його як "кінець епохи чи ери та початок нових часів". Дослівно Zeitenwende можна перекласти як "зміна епох" або "епохальний зсув", чи, як висловився Шольц у недавньому англомовному есе, "епохальний тектонічний зсув".
За кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер ФРН зазначив у заяві уряду, що дії Росії ознаменували "поворотний момент в історії нашого континенту". Німецький уряд спершу використовував слово в контексті своїх планів збільшити витрати на оборону, а пізніше - і для інших знакових змін у зовнішній політиці, наприклад, щодо постачання зброї Україні. Шольц і його міністри також використовували цей термін для позначення ширших змін у міжнародному порядку в 2022 році та поспішного розриву зв'язків з Росією.
Німецькі слова року пов'язані з Україною
Більше половини слів, відібраних товариством німецької мови в 2022 році, прямо чи опосередковано стосуються війни в Україні та енергетичної кризи, з якою ФРН стикається через свою залежність від російської енергії.
До першої десятки слів увійшли "війна за мир", "гальмо цін на газ", "біль від інфляції", "подвійний удар" і "нова норма".