Україна очолює пошукові тренди Google у Німеччині

У 2022 році німці найчастіше шукали в Google новини та довідкову інформацію про війну Росії проти України.

Запитання "Чому Росія атакує Україну?" стало найпопулярнішим "чому-питанням" у Німеччині в 2022 році. Слово "Україна" очолює найважливіші списки "загальних пошукових запитів" і "заголовків". Проте війна в Україні не обмежується загальними пошуковими запитами, вона відображається і в рейтингу заголовків, питань року, політиків і навіть мемів.

Так, наприклад, президент Росії Володимир Путін цьогоріч є не тільки політиком, якого найбільше "гуглили" у Німеччині, але й першим у категорії "видатні особистості". Також він очолює "скільки-питання" ("Скільки років Путіну?") і "меми" ("Путінські меми"). Президент України Володимир Зеленський є лише п’ятим у категорії політиків в німецькому Google.

Запити про COVID-19 втрачають популярність

Тим часом коронавірус, який домінував у пошукових трендах останні декілька років, з них зник. Натомість користувачів Google зацікавила мавпяча віспа, вмпадки якої також фіксувалися в Німеччині у 2022 році.

Проте список найпопулярніших "скільки-питань" демонструє, що все ще існує потреба в інформації про пандемію. Запит "Скільки триває карантин?" став другим за популярністю у цьому списку запитань, а "Скільки часу займає ПЛР-тест?" - четвертим.

Ці запитання супроводжуються "Скільки часу потрібно, щоб вважатися здоровим?" (п'яте місце), "Скільки часу ви вважаєтеся щепленим?" (сьоме місце), "Скільки триває коронавірус?" (дев'яте місце) і "Як довго коронавірус заразний?" (десяте місце).

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Чільне місце займають Чемпіонат світу та смерть королеви Єлизавети II

Тенденції пошуку Google також показують важливу роль, яку відіграє спорт у житті німців. Термін "WM 2022" (Чемпіонат світу по футболу FIFA 2022 - Ред.) опинився на другому місці після "Україна" в загальному списку пошуку, за яким йдуть Олімпійські ігри 2022.

"Королева" цього року була загальним пошуковим трендом під номером чотири. Смерть королеви Єлизавети II, яка для багатьох людей у Німеччині була "Королевою сердець", також була на першому місці в списку "Прощання". Користувачів Google також зацікавила передчасна смерть поп-співака Аарона Картера та акторки Енн Гейч.