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Володимир Зеленський
Фото: Ukrainian Presidency/abaca/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Financial Times назвало Зеленського людиною року

Валерій Сааков
3 год. тому

Президент Зеленський став людиною року за версією FW за втілення "мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії".

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Британське ділове видання Financial Times визнало президента України Володимира Зеленського людиною року. Як зазначається в опублікованому в понеділок, 5 грудня, матеріалі видання, український президент отримав таке визнання за втілення "мужності та стійкості українського народу у його боротьбі проти російської агресії". FT називає Зеленського антиподом Володимира Путіна, який переховується в Кремлі й "чия одержимість відродженням імперії коштувала десятки, а можливо, й сотні тисяч життів".

Якщо ще до лютневого російського вторгнення багато українців не сприймали Зеленського серйозно як главу держави, то тепер "44-річний Зеленський заслужив місце в історії завдяки своїм надзвичайним лідерським якостям та силі духу", йдеться в публікації.

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Зеленський використовує соцмережі для невтомних закликів у бік Заходу щодо необхідності військової та фінансової підтримки України, перетворивши тяжке становище свого народу на моральний важіль впливу на лідерів Європи та США, визнає видання. "Він переконав європейців перебрати на себе величезні витрати на протистояння Путіну і запропонувати Києву шлях до членства в ЄС. На цьому шляху він став прапороносцем ліберальної демократії в масштабнішому глобальному герці з авторитаризмом, що може визначити перебіг ХІХ століття", - додають британські газетярі.

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Окрему увагу британське видання приділило рішенню Зеленського залишитися в Києві на початку російського вторгнення замість того, щоб прийняти пропозицію США про евакуацію. На думку журналістів, цей хоробрий крок Зеленського "став одним з найбільш значущих моментів у війні, який надихнув українських військових і народ на опір" агресорам. "Це стало несподіванкою як для українців, так і для західних союзників, які мали низькі очікування щодо (особистих якостей. - Ред.) політичних лідерів країни", - йдеться в публікації.

У 2021 році людиною року за версією FT був обраний мільярдер Ілон Маск.

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