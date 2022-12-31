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Президент України Володимир Зеленський привітав українцім з Новим рокомФото: president.gov.ua
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Зеленський: Головне новорічне бажання - перемога

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
10 хв. тому

Невідомо, що принесе новий, 2023 рік, але Україна готова до всього, наголосив Володимир Зеленський у новорічному привітанні. Головне ж новорічне бажання - перемога, зазначив він.

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Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні побажав усім українцям перемоги.

"Це головне. Одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів - до своїх родин. Полонених - до своїх домівок. Переселенців - до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними. Повернення до звичайного життя", - сказав він у відеозверненні в ніч на неділю, 1 січня, 2023 року.

За словами президента, достеменно невідомо, що принесе новий, 2023 рік, але Україна готова до всього. "Нові здобутки? Ми будемо щасливі. Нові удари? Ми будемо непохитні. Продовження боротьби? Будемо битися. А коли переможемо - будемо обійматися", - сказав Зеленський.

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Зеленський - українцям: Ви - неймовірні

Президент зазначив, що на війні важливий кожен, і тому подякував всім українцям: воїнам, які "розносять другу армію світу", цивільним, які зупиняли колони російської техніки (російських танк руками чи дрон банкою помідорів) та людям, які жертвують кошти на зброю. У великій війні, за його словами, немає маленьких справ або непотрібних, тому кожен українець - борець, фронт, основа оборони.

"Хто тримає в руках зброю, кермо авто, штурвал судна чи літака, скальпель чи указку. Кожен, хто за ноутбуком, хто керує комбайном, потягом. Хто на блокпосту й на електростанції. Журналісти й дипломати, комунальники та рятувальники. Всі. Хто працює. Вчиться в університеті або школі. І навіть ті, хто тільки вчиться ходити", - наголосив Зеленський.

Президент також подякував кожному регіону України: тим, які витримують удари та забезпечують тил, які приймають вимушених переселенців, які пережили окупацію чи чекають на Україну. "І дочекаються. Донбас, Луганщина,Крим. Ми всі - одна сім’я. Одна Україна", - наголосив Зеленський.

Зеленський: 2022 рік змінив Україну та світ

Під час звернення він перелічив визначні моменти повномасштабної війни.

Серед трагічних: ранок 24 лютого, знищення росіянами літака "Мрія", ракетний удар по Маріупольському драмтеатру з написом "Діти", нищення "Азовсталі", вбивство полонених в Оленівці та інші. "Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Але можливо перемогти", - наголосив він і навів інші приклади: Чорнобаївка, острів Зміїний, "русскій воєнний корабль", Кримський міст, крейсер "Москва", "бавовна", деокупація Ізюма та Херсона. "Молимося, що буде Кремінна та Сватове, Мелітополь, увесь Донбас, Крим. Заради головного слова: перемога", - додав він.

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За його словами, 2022 рік можна назвати роком втрат для України, Європи і світу, "але це неправильно". "Ми не маємо так говорити. Ми нічого не втратили. У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок - їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок - їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель - на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир - Росія його зруйнувала", - констатував Зеленський.

Водночас Україна змінила світ, а світ відкрив Україну, наголосив він. "Нам казали: у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо: у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. Нам казали: капітуляція. Ми обрали контрнаступ! Нам казали йти на поступки та компроміси. Ми йдемо у Євросоюз і НАТО. Світ почув Україну. Світ відчув Україну. Україна в медіа. У серцях людей. У топі пошуку Google. Українцям аплодують. Українці надихають", - зазначив Зеленський та додав, що тому немає нічого, що може злякати чи зупинити українців.

"Найкращий для нас салют - на складах окупантів. Найкращий подарунок - цифри у звіті генштабу", - сказав президент України. Він побажав українцям, аби в звітах "біля цифри 100 тисяч знищених ворогів, тисяч одиниць знищеної російської техніки з'явилася наша головна цифра і головний успіх - 603 тисячі 628 кілометрів квадратних" - площа незалежної України, як це було з 1991 року.

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