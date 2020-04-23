За які садові роботи штрафують у Німеччині

Німці дуже люблять працювати у себе в саду. Серед найпопулярніших занять у вільний час садівництво посідає друге місце після шопінгу. Щойно приходить весна й настає тепла, сонячна погода, німецькі садівники-любителі дружно прямують на свої садові ділянки та дачі й починають старанно поратися на них: прибирають опале восени листя, удобрюють ґрунт, висаджують квіти, рослини, саджанці дерев, стрижуть газони. Але є садові роботи, від яких у певний період часу краще утриматися, інакше можна отримати великий штраф. У Німеччині з цим дуже суворо. Що й коли заборонено жителям Німеччини робити у себе в саду?

Руки геть від кущів, живої огорожі та дерев!

Якщо ви хочете видалити бур'яни, які псують живу огорожу, або провести радикальну обрізку кущів та дерев, то зробити це потрібно ще до настання весни. Тому, хто не встиг це зробити, навіть на початку березня загрожує штраф. Згідно з Федеральним законом про охорону навколишнього середовища (параграф 39, пункт 5), в період з 1 березня по 30 вересня по всій країні заборонено вирубувати й обрізати дерева, а також радикально стригти кущі, живу огорожу та інші дерево-чагарникові насадження.

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Такий закон спрямований на захист не флори, а фауни - дрібних тварин, птахів, комах. Навесні, наприклад, багато птахів і дрібних тварин шукають притулку саме в живих огорожах і чагарниках. Птахи часто будують там гнізда й виводять пташенят. У Німеччині в результаті діяльності людини багато тварин і птахів і без цього позбавляються значної частини природних ареалів проживання.

Штрафи - від 50 до 100 тисяч євро

Тому, хто порушує закон, яким регулюються садові роботи - навіть якщо це зроблено ненавмисно, через незнання - можуть загрожувати штрафи в розмірі від 50 до навіть 100 тисяч євро. Однак у різних федеральних землях за подібні адміністративні правопорушення розміри штрафів різняться. Також вони залежать від того, наскільки радикально були обрізані гілки дерев або підрізані кущі.

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Так, у Баварії порушення термінів обрізки живої огорожі загальною довжиною до 10 метрів або її повна вирубка в недозволений для цього час обійдеться в суму від 50 до 1000 євро. А ось в Мекленбурзі-Передній Померанії порушників карають набагато суворіше. У цій федеральній землі розмір штрафу може дійти до 100 тисяч євро.

У період з березня по жовтень у Німеччині дозволені лише незначні, поверхневі роботи з обрізки кущів і живої огорожі - наприклад, для надання їм форми в разі, якщо вони занадто розрослися. При цьому садівникам ніколи не слід забувати про тварин і птахів, що гніздяться в кущах, які піддаються косметичній обрізці, і дотримуватися всіх запобіжних заходів, щоб їх не потривожити.

Винятки з правил

Як правило, Федеральний закон про охорону навколишнього середовища не поширюється на невеликі дерева, які ростуть в приватних садах - але лише в тому випадку, якщо тут немає "місць проживання диких тварин і рослин".

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Крім того, у виняткових ситуаціях обрізка кущів та дерев проводиться в "недозволений" час за розпорядженням місцевої влади. Так, гілки з придорожніх насаджень можуть прибирати цілий рік - наприклад, у випадках, коли крони дерев або кущі виходять на проїжджу частину або залізницю, заважають руху транспортних засобів тощо.

Також обрізають гілки і спилюють дерева, коли вони можуть загрожувати перехожим. Особливо часто це роблять після сильного вітру.