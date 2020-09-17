Які штрафи за недопалки та інше сміття у Німеччині (відео)

На кожного жителя Німеччини припадає приблизно пів тонни сміття щороку. Які штрафи загрожують за неналежне викидання відходів? Скільки "коштує" викинута не в смітник шкірка банана або упаковка від бургера?
У Німеччині є навіть так звані "сміттєві" детективи. Вони аналізують викинуте в неналежному місці сміття і вираховують порушника. Важливою є будь-яка дрібниця. Особливо допоміжними можуть стати клаптики кореспонденції чи якогось документа в смітті. Також "сміттєві" детективи шукають свідків, аналізують відео з камер спостереження і навіть влаштовують засідки, щоб спіймати порушника на гарячому, коли в якомусь місці смітять регулярно і дуже зухвало.
Гроші з відходів: завдяки високоефективній системі сортування сміття та його ретельній переробці німецька промисловість заощаджує до 12 мільярдів євро щорічно на імпорті сировини. Дивіться, як це працює в Берліні!
Роздільна переробка сміття в українських містах формально є. Але контейнерів для окремих видів відходів мало, відмовитися від сміттєзвалищ теж поки не вдається. Як вирішити проблему - репортаж DW на прикладі Києва.