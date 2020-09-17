 Які штрафи за недопалки та інше сміття у Німеччині (відео) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 17.09.2020

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Культура й стиль життя

Які штрафи за недопалки та інше сміття у Німеччині (відео)

На кожного жителя Німеччини припадає приблизно пів тонни сміття щороку. Які штрафи загрожують за неналежне викидання відходів? Скільки "коштує" викинута не в смітник шкірка банана або упаковка від бургера?

У деяких містах ФРН штраф за недопалок, викинутий на дитячому майданчику або в парку - до 150 євро

У деяких містах ФРН штраф за недопалок, викинутий на дитячому майданчику або в парку - до 150 євро

У Німеччині є навіть так звані "сміттєві" детективи. Вони аналізують викинуте в неналежному місці сміття і вираховують порушника. Важливою є будь-яка дрібниця. Особливо допоміжними можуть стати клаптики кореспонденції чи якогось документа в смітті. Також "сміттєві" детективи шукають свідків, аналізують відео з камер спостереження і навіть влаштовують засідки, щоб спіймати порушника на гарячому, коли в якомусь місці смітять регулярно і дуже зухвало.  

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