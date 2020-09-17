Які штрафи за недопалки та інше сміття у Німеччині (відео)

У Німеччині є навіть так звані "сміттєві" детективи. Вони аналізують викинуте в неналежному місці сміття і вираховують порушника. Важливою є будь-яка дрібниця. Особливо допоміжними можуть стати клаптики кореспонденції чи якогось документа в смітті. Також "сміттєві" детективи шукають свідків, аналізують відео з камер спостереження і навіть влаштовують засідки, щоб спіймати порушника на гарячому, коли в якомусь місці смітять регулярно і дуже зухвало.