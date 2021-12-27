Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців

Немає нічого незвичайного в тому, що у списку бажаних подарунків, які діти мріють отримати до дня народження, до Нового року або до Різдва, одне з перших місць нерідко посідають домашні тварини: цуценята, кошенята, кролики, хом'ячки. Особливо про них мріють діти, які не мають братів і сестер. Як правило, прагнення завести собі вихованця обумовлене бажанням завжди мати поруч живу істоту, з якою можна пограти. І коли дитина виявляє під новорічною ялинкою чотирилапого друга, радості немає меж.

Той факт, що поява в сім'ї домашньої тварини передбачає і обов'язки, нерідко не береться до уваги. Коли ж дитині стає зрозуміло, що за вихованцем потрібно ще й доглядати, ентузіазм нерідко зникає: живий подарунок раптом виявляється непотрібним, і справа закінчується тим, що тварину здають у притулок. Як уникнути такої ситуації? За відповіддю на це запитання DW звернулась до берлінської організації Tierschutzverein für Berlin und Umgebung, яка заснована у 1841 році і є одним з найстаріших товариств захисту тварин у Німеччині та Європі.

Тварини тяжко переживають зраду

"Сумна реальність така, що після різдвяних і новорічних свят чимало омріяних живих подарунків рано чи пізно опиняються в притулку для тварин. Минає кілька тижнів - і ілюзії у людини, яка придбала собі вихованця випаровуються. Особливо швидко втрачають інтерес до домашніх тварин діти. Раптово людина усвідомлює, що тварина забирає час, заважає планам на відпустку - і, щоб повернути собі незалежність, позбувається кішки або песика, нарікає представниця організації Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Беате Камінські (Beate Kaminski).

Перш ніж приносити додому вихованця, потрібно добре подумати і все ретельно спланувати, рекомендує Камінські. За її словами, також важливо донести до дітей, що тварини - це не предмети та не плюшеві іграшки, а живі істоти, які можуть відчувати горе та біль.

"Ми постійно кажемо: тварину в жодному разі не можна подавати як подарунок! Це не річ! Вихованця можна лише прийняти в сім'ю як її нового члена. І при цьому потрібно пам'ятати про те, що дати тварині домівку - значить взяти на себе відповідальність, нести яку часто доводиться протягом багатьох років", - наголошує Беате Камінські.

Тварина - це не річ, яка може стати приємним сюрпризом на свято, кажуть захисники тварин

Треба розподілити обов'язки

Перед покупкою домашнього вихованця потрібно скликати сімейну раду та заручитися згодою всіх членів сім'ї на її придбання. Якщо ніхто не буде проти, варто докладно обговорити обов'язки та завдання кожного та закріпити їх за ним. Батькам не слід перекладати всю відповідальність щодо догляду за твариною на дітей.

Необхідно точно вирішити, хто відповідатиме за прибирання туалету, клітки або акваріуму, чиїм обов'язком стане вигул тварини, годування і дресирування. Треба також скласти план альтернативного варіанту догляду за вихованцем на випадок, якщо діти, подорослішавши, вирішать жити окремо або через ті чи інші причини у них на першому плані раптом виявляться інші інтереси.

Варто звернути увагу і на тривалість життя тварини. Деякі з них живуть дуже довго. Наприклад, вік папуг амазонів і сірих папуг жако може сягати 70 років, а папуг ара - навіть 100 років. Променева черепаха може жити подекуди значно більше ста років років, а червоновуха черепаха - до 40-50 років.

Перш ніж заводити тварину, переконайтеся, що ні в кого немає алергії

Дізнайтеся про звички і врахуйте витрати

Придбана тварина може здивувати нового опікуна своїми звичками. Хом'яки та миші, наприклад, ведуть нічний спосіб життя. Коли всі сплять, вони починають стукати, шарудіти, дряпати підлогу в клітці - і порушують нічний спокій мешканців будинку. Тому своєчасна інформація про такі особливості є вкрай важливою - ще до придбання тварини.

Не варто забувати і про те, що купівля домашнього вихованця включає не тільки вартість самої тварини, але й витрати на її годування та догляд за нею, страховку, податки, послуги ветеринара, а також на утримання вихованця в період відпустки господарів у пансіоні для тварин або у кого-небудь вдома .

Зокрема, фахівці у Німеччині підрахували, що тим, хто вирішить завести маленького песика, протягом життя тварини доведеться витратити на неї не менше 20 тисяч євро. Тому при придбанні домашніх тварин варто відкрити невелику "чорну касу" і щомісяця вносити туди певну суму грошей для покриття непередбачених витрат.

Переконайтеся, що тварина вам підходить

Добре, якщо до появи в сім'ї собаки чи кішки діти регулярно вигулюватимуть домашніх тварин сусідів і доглядатимуть за ними - наприклад, під час шкільних канікул. Таким чином вони дізнаються, як поводитися з тваринами, а батьки зможуть зрозуміти, чи готові діти взяти на себе відповідальність щодо догляду за вихованцем.

Перш ніж зважитися на покупку живої істоти, важливо також з'ясувати, чи не страждає хтось із членів сім'ї від алергії на шерсть тварини або на сіно. І, звичайно, необхідно своєчасно уточнити, чи дозволить орендодавець тримати у квартирі тварин, і якщо так, то яких.

"Важливо пам'ятати: якщо не дотримуватися цих порад, то "історія кохання", що гарно почалася, може швидко закінчитися сном жахів - і для людини, і для тварини", - застерігає Беате Камінскі з організації Tierschutzverein für Berlin und Umgebung.