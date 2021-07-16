В Україні посилять покарання за жорстоке поводження з тваринами

Верховна Рада законодавчо посилила боротьбу проти жорстокого поводження з тваринами. Законопроєкт №2351 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)" у другому читанні та в цілому підтримали 285 народних депутатів.

Обов'язковий повідок, а іноді й намордник

Законопроєкт, ухвалений на позачерговому засіданні в четвер, 15 липня, передбачає обов'язкову наявність повідка для вигулу собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя чи здоров'я людини, а також намордника на собаках небезпечних порід (зокрема: доберман, німецький дог, німецька вівчарка, ротвейлер, американський бульдог, бультер'єр). Домашні тварини обов'язково мають носити нашийники з ідентифікаційними позначками.

Закон забороняє протягом року утримувати тварин людям, на яких було накладено адміністративне стягнення чи застосовувалися заходи впливу за вчинення правопорушення, пов'язаного з жорстоким поводженням із тваринами, а також протягом десяти років з дня набрання законної сили обвинувальним вироком стосовно осіб, які були притягнуті до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або були звільнені від кримінальної відповідальності або якщо провадження у справі було закрите за нереабілітуючими обставинами.

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Евтаназія тварин

Ветеринарне обслуговування має включати послуги з евтаназії тварин для припинення страждань тварини, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб. Водночас забороняється умертвіння для регулювання чисельності безпритульних тварин. Закон забороняє використовувати тварин як мішені під час навчання стрільбі або у змаганнях зі стрільби.

Розміри штрафів

Під час таврування, біркування, біостерилізації, обрізання частини дзьоба, видалення або обрізання рогів та інших болісних процедур обов'язково застосовуються методи знеболення. Жорстоке поводження з тваринами - знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, спричиняє штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 гривень) із конфіскацією тварини, якщо перебування у власника становить загрозу для її життя чи здоров'я.

За утримання собак і кішок у місцях, де це заборонено, вигулювання собак без повідків та намордників, а також неприбирання власником тварини її екскрементів під час перебування тварини у громадському місці передбачено попередження або накладення штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 гривень) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 гривень). Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності.

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