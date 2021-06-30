У ЄС хочуть заборонити утримувати свійських тварин у клітках

У ЄС прагнуть заборонити утримувати свійських тварин у клітках. Єврокомісія планує запропонувати відповідний законопроєкт до 2023 року. Заборона може набрати чинності у 2027 році, повідомила в середу, 30 червня, єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

До кінця 2022 року у Брюсселі мають проаналізувати наслідки відмови від тримання тварин у клітках та оцінити, чи реалістично відмовитися від кліток із 2027 року. Єврокомісія зможе тільки запропонувати посилити захист свійських тварин. Конкретні правила будуть обговорювати з країнами-членами ЄС та в Європарламенті, зазначає інформагенція AFP.

Таким чином Єврокомісія відреагує на кампанію "End the Cage Age" ("Покінчити з ерою кліток"), в межах якої в різних державах ЄС активісти протягом року зібрали близько 1,4 мільйона підписів. Єврокомісія мусить розглядати громадянські ініціативи, яким вдається за рік зібрати щонайменше мільйон підписів громадян ЄС у семи країнах Євросоюзу.

Фермерам обіцяють підтримку

Поступова відмова від тримання тварин у клітках вимагатиме від фермерів додаткових коштів. Єврокомісія обіцяє підтримувати їх "на всіх етапах переходу до кращого захисту тварин і екологічних харчових систем", зазначила Кіріакідес. На підтримку фермерів планують спрямувати кошти, виділені на аграрну політику ЄС. Нещодавно в ЄС узгодили план масштабної аграрної реформи.

Посилення захисту тварин

У ЄС існують правила захисту тварин, які стосуються утримування у клітках, для деяких видів, як-то кур, які несуть яйця, телят, свиней. Однак на практиці кур, індичок, телят, свиней та інші види часто тримають у металевих стайнях, де тваринам бракує місця для руху.

Кампанія "End the Cage Age" закликала розширити перелік видів, яких заборонять утримувати у клітках, додавши кроликів, молодих курей, перепілок, качок і гусей.

Норми для захисту тварин повинні бути прописані також у торговельних договорах ЄС, вважає єврокомісарка Кіріакідес. Це має запобігти нечесній конкуренції з боку іноземних виробників у разі, якщо ЄС відмовиться від кліток.