 Після років переговорів у ЄС досягли згоди щодо аграрної реформи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2021

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Новини

Після років переговорів у ЄС досягли згоди щодо аграрної реформи

У 2021-2027 роках на розвиток сільського господарства в Євросоюзі планують виділити 387 мільярдів євро. Аграрна реформа передбачає інвестиції в захист довкілля та боротьбу зі змінами клімату.

Гессен, трактор

Трактор у Гессені

Країни-члени Європейського Союзу та Європарламент (ЄП) досягли згоди про положення аграрної реформи ЄС. Домовилися, зокрема, про те, що у 2021-2027 роках на розвиток сільського господарства планують виділити 387 мільярдів євро. Про це повідомляє у п'ятницю, 25 червня, інформагенція dpa.

Реформа також передбачає інвестиції в захист довкілля та боротьбу зі змінами клімату. На наступному етапі держави ЄС представлятимуть Єврокомісії свої національні плани в цій сфері.

Погодженню аграрної реформи передували роки переговорів. "Угода відкриває шлях для простішої, чеснішої та зеленішої спільної аграрної політики, яка забезпечить стабільне майбутнє для європейських фермерів", - вказано у пресрелізі Ради ЄС.

Європарламент ще має схвалити угоду. "Зелені" оголосили, що не підтримають майбутню аграрну реформу, бо, на їхню думку, її положення недостатньо захищають довкілля. Наступного тижня угоду також розглядатимуть міністри сільського господарства країн ЄС.

Вищі екостандарти

На зустрічі в Люксембурзі в жовтні 2020 року країни ЄС домовилися дотримуватися вищих екологічних стандартів. Також домовилися спростити контроль за дрібними сільгоспвиробниками, аби знизити адміністративне навантаження на них і уможливити їхній внесок у досягнення екологічних і кліматичних цілей.

Окрім того, кожна держава ЄС повинна буде пов'язати до 25 відсотків безпосередніх сільгоспвиплат із участю фермерів у екологічних програмах. Аграрні витрати - один із найбільших пунктів витрат у бюджеті ЄС.

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