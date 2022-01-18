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Виховання

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "виховання".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Якою має бути сексуальна освіта? Три історії з Європи (18.01.2022) 18.01.2022

Молоді європейці відверто поговорили з DW на тему сексуальної освіти. Їхні історії різні, але висновок з них можна зробити один: чим краща сексуальна освіта в школі, тим менше проблем у людей згодом виникає в цій сфері.

Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців

Живий подарунок під ялинкою: чому не можна дарувати домашніх улюбленців 28.12.2021

Кошеня, цуценя чи хом'ячок - у подарунок на день народження, Різдво чи Новий рік? "У жодному разі!" - переконані німецькі захисники тварин: адже йдеться не про іграшку, а про живу істоту.
Святкові побори в українській школі: корупція чи ні?

Святкові побори в українській школі: корупція чи ні? 17.12.2021

В українських садках і школах напередодні новорічних свят постає традиційна дилема - купувати чи не купувати подарунки дітям і педагогам. Як це аргументують батьки, і що каже закон, у матеріалі DW.

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021) 01.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.
Орбан анонсував референдум в Угорщині щодо сексуального виховання дітей

Орбан анонсував референдум в Угорщині щодо сексуального виховання дітей 21.07.2021

В угорців планують запитати, зокрема, чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі.
Гендерні стереотипи і виховання дітей в Україні: за помилки карають матерів

Гендерні стереотипи і виховання дітей в Україні: за помилки карають матерів 21.05.2021

За помилки у вихованні дітей українські суди у більшості випадків притягають до відповідальності матерів. Натомість роль тата через гендерні стереотипи система правосуддя часто нівелює.

Проєкт DW Секс і тіло: чому вульва - не вагіна (відео)

Проєкт DW "Секс і тіло": чому вульва - не вагіна (відео) 26.04.2021

Чому так мало людей знає її справжнє ім'я? Бо вульви занадто часто ігноруються і забуваються. Люди навіть помилилися у своєму посланні інопланетянам. Уся правда про вульву і статеві губи - у проєкті DW "Секс і тіло".

Це не вагіна - це вульва! Гінеколог про статеві губи та лобкове волосся (23.04.2021) 23.04.2021

Чому так мало людей знає її справжнє ім'я? Тому що вульви занадто часто ігноруються і забуваються. Люди навіть помилилися у своєму посланні інопланетянам. Уся правда про вульву, статеві губи і лобкове волосся - у проєкті DW "Секс і тіло".
Дівоча пліва - доказ цноти? Гінеколог про секрети незайманості (відео)

Дівоча пліва - доказ цноти? Гінеколог про секрети незайманості (відео) 16.04.2021

Подейкують, що є тонка оболонка, яка рветься після першого сексу, і цей процес незворотній... Однак люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви - у проєкті DW "Секс і тіло".
Рада надала чоловікам право на 14-денну відпустку при народженні дитини

Рада надала чоловікам право на 14-денну відпустку при народженні дитини 15.04.2021

Українські чоловіки матимуть змогу оформити відпустку при народженні дитини до 14 календарних днів за рахунок роботодавця.

Дівоча пліва - доказ цноти? Гінеколог розкриває секрети незайманості (09.04.2021) 09.04.2021

Подейкують, що є тонка оболонка, яка покриває піхву дівчини. І після першого сексу вона рветься і цей процес незворотній... Правда у тому, що люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви і як вона насправді працює - у проєкті DW "Секс і тіло".
Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (відео)

Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (відео) 09.04.2021

Навіщо жінкам клітор? Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження. Відверто про найінтимніше дивіться у проєкті DW "Секс і тіло".

Клітор - жіночий пеніс? Гінеколог про секрети жіночого оргазму (01.04.2021) 01.04.2021

Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження - розвиваються з одних і тих же тканин ембріона. Може, ми занадто мало знаємо про жіночий організм? Відверто про найінтимніше дивіться у новому проєкті DW "Секс і тіло".

Цькування в школі: як вберегти дитину - поради психолога (11.12.2020) 11.12.2020

Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, тобто зазнавали цькувань від однолітків або вчителів, стверджує UNICEF. Останній резонансний випадок стався в одній із шкіл на Львівщині. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.
Сексуальна освіта: як школярам у Німеччині розповідають про це

Сексуальна освіта: як школярам у Німеччині розповідають про це 24.11.2020

Більшість українських батьків підтримує викладання сексуальної освіти у школах. У німецьких школах цей предмет викладають вже пів століття, однак і тут він викликає бурхливі дискусії.

Як собака в Ірландії вчить школярів доброті (20.11.2020) 20.11.2020

Рідко у якій школі собаці дозволять бути присутнім на заняттях. Але пес Генрі - особливий - у спілкуванні з ним ірландські учні вчаться доброті й милосердю. Дивіться, як саме!
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