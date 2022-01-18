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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "виховання".
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Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.
Чому так мало людей знає її справжнє ім'я? Тому що вульви занадто часто ігноруються і забуваються. Люди навіть помилилися у своєму посланні інопланетянам. Уся правда про вульву, статеві губи і лобкове волосся - у проєкті DW "Секс і тіло".
Подейкують, що є тонка оболонка, яка покриває піхву дівчини. І після першого сексу вона рветься і цей процес незворотній... Правда у тому, що люди розповідають багато нісенітниць! Уся правда про секрети дівочої пліви і як вона насправді працює - у проєкті DW "Секс і тіло".
Твердження "Чоловіки - протилежність жінкам" насправді не відповідає дійсності! Наприклад, пеніс і клітор мають однакове походження - розвиваються з одних і тих же тканин ембріона. Може, ми занадто мало знаємо про жіночий організм? Відверто про найінтимніше дивіться у новому проєкті DW "Секс і тіло".
Майже 38% підлітків в Україні ставали жертвами булінгу, тобто зазнавали цькувань від однолітків або вчителів, стверджує UNICEF. Останній резонансний випадок стався в одній із шкіл на Львівщині. Дитячий психолог пояснює, як розпізнати жертву булінга у власній дитині, що робити у конфліктній ситуації та чому агресію проявляють вчителі.