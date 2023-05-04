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СуспільствоУкраїна

Після Авдіївки у дитсадок: як ветеран ЗСУ став вихователем

Вікторія Покатілова
21 жовтня 2024 р.

Олександр Ковальчук - 47-річний ветеран ЗСУ попри відсутність відповідної освіти та досвіду став вихователем у дитсадку після служби на фронті. Що його на це надихнуло? Репортаж DW.

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У Олександра немає педагогічної освіти або якогось досвіду роботи з дітьми. До повномасштабного вторгнення він працював у ресторанному бізнесі: офіціантом, барменом, а згодом - керівником закладу у рідному Житомирі. Та у 22-му усе це залишилося в минулому. Чоловік мобілізувався і потрапив на фронт.

У 2023-му Олександр отримав поранення, внаслідок чого втратив слух на 50 відсотків та має контузію. Його комісували за станом здоров’я. Пройшовши курс психотерапії, колишній воїн захотів знову працювати у цивільній професії. Знайомі розповіли про вакансію у дитсадку, й Олександр відгукнувся.

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