Чи змінює дитина характер батьків?

Подейкують, що з появою дитини змінюється все - і життя, і ти сам. Новоспечені батьки раптом стають зовсім іншими людьми. А що каже наука?

Поява дитини дійсно змінює життя: воно стає більш галасливим, у ньому стає більше безсонних ночей і клопотів, але також і більше радості. "Багато батьків стверджують, що народження першої дитини дуже сильно змінило їхнє життя та їх самих", - розповідає Єва Асельман (Eva Asselmann), професорка психології в Потсдамському університеті охорони здоров'я та медицини. Вона вивчає, як змінюється особистість протягом життя під впливом певних подій: зміни роботи, одруження, народження дитини чи розлучення. Психологиня дійшла висновку, що результати досліджень суперечать відчуттям батьків. "Згідно з проведеними спостереженнями, народження дитини супроводжується на диво малою кількістю змін особистості", - констатує Асельман, посилаючись на результати сучасних досліджень у цій галузі. Одним із пояснень для цього може стати те, що люди з певними рисами характеру частіше наважуються стати батьками.

На рішення мати або не мати дітей впливає безліч факторів: сімейний стан, прагнення кар'єрного зростання, культурні норми та фінансовий стан. Не менш важливу роль відіграють фундаментальні особистісні риси. Їхній конкретний вплив вивчив Штефен Петерс (Steffen Peters) з Інституту демографічних досліджень Макса Планка у Ростоку.

Чоловіки-екстраверти найчастіше мають дітей

"У чоловіків-екстравертів більше шансів завести дитину", - стверджує Петерс. Це один із висновків дослідження, заснованого на даних із Німеччини, яке було опубліковане на початку 2023 року. Водночас "для жінок екстраверсія не є вирішальною рисою особистості, коли йдеться про створення сім'ї", - коментує Петерс інший висновок свого дослідження.

Результати роботи Петерса збігаються із даними, які Єва Асельман зібрала як психологиня. На перший погляд, це може здатися суперечливим: люди, які менш відкриті новому досвіду і екстравертніші, з більшою ймовірністю створять сім'ю. І, за її спостереженнями, цей ефект сильніше помітний серед чоловіків.

І Петерс, і Асельман використовували у своїх дослідженнях так звану "велику п'ятірку" (Big Five), тобто п'ять основних рис, за допомогою яких найточніше можна оцінити особистість людини: відкритість новому досвіду, сумлінність, екстраверсія, поступливість та емоційна стабільність.

"Люди, відкриті новому досвіду, мають широкий спектр інтересів: люблять подорожувати, хочуть отримувати нові враження чи знайомитися з іншими культурами", - каже Єва Асельман. У цих людей бажання стати батьками може бути менш сильним, тому що вони вважають особисті обмеження, які виникають із народженням дитини, надто жорсткими.

З іншого боку, людей консервативніших, які хочуть більш врівноваженого життя і яких не дратує рутина, створення сім'ї не сильно налякає.

Екстраверсія означає велику соціальну відкритість, пояснює Асельман. На думку психологині, екстраверти, ймовірно, частіше заводять дітей, тому що їм дуже підходить галасливе та жваве сімейне життя. У той же час вони - навіть якщо у них є дитина - як правило, є частиною більшої соціальної мережі, що пропонує допомогу та підтримку.

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Виявляється, робота навіть більше змінює нас, ніж діти Фото: Kasper Ravlo/Zoonar/IMAGO

Чи змінюють діти особистість батьків?

Єву Асельман цікавить не лише те, які риси особистості впливають на прийняття тих чи інших рішень у житті, а й те, як ці рішення, своєю чергою, змінюють особистість. "Одна з існуючих гіпотез полягає в тому, що стаючи батьком, людина стає і більш зрілою, тобто більш свідомою, більш терпимою та емоційно стійкою", - розповідає Асельман. Але висновки з її дослідження сильно здивують деяких батьків: "Суть у тому, що істотних змін у рисах особистості не стається". Дослідники виявили, що відкритість новому досвіду пересічно знижується після народження дитини, але цей ефект не дуже великий.

Ще більш несподіваним для Єви Асельман та її команди виявилося те, що здебільшого люди не стали, як прийнято вважати, "свідомішими" після появи дитини. Але психолог має пояснення і цьому: народження дитини змінює пріоритети. Ті, хто після поповнення сімейства віддано і сумлінно піклується про своїх нащадків, змушені жертвувати чимось в інших сферах життя і вже не можуть бути такими скрупульозними, наприклад, у побуті або на роботі.

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Найбільше змінює людину… робота

Інакше все у людей, у яких діти народжуються у віці 20 років або раніше. "У наших дослідженнях молоді батьки в перший рік після народження дитини були набагато свідомішими та сумліннішими, ніж до цього, - каже Асельман. - Однак у наступні роки цей ефект знову зникав". Водночас у батьків старшого віку такого взагалі не спостерігалося.

Попри те, що поява дітей перевертає життя догори дриґом, це все ж таки не так сильно зачіпає сутність нашої особистості, як, наприклад, зміна професії. Про це свідчать результати ще одного недавнього метааналізу, в якому вивчався вплив різних життєвих подій на особистість людини.

"Нова робота передбачає чіткі посадові вимоги", - пояснює Асельман. Щоб відповідати цим вимогам, необхідно виконувати дуже конкретні завдання: бути пунктуальним, працьовитим, професійно підкутим. Натомість роль батьків визначена менш чітко. "У всіх нас різні уявлення про те, що саме робить мати і батька добрими. Але якщо ми відхиляємось від цього ідеалу, то поряд немає начальника, як на роботі, який вказує нам на це". Це пояснює, чому, ставши батьком, можна виявити так напрочуд мало змін в особистості.