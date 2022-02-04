 В Україні хочуть запровадити звання ″Батько-герой″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2022

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Новини

В Україні хочуть запровадити звання "Батько-герой"

В українському парламенті рекомендували ухвалити за основу законопроєкт "слуг народу" щодо запровадження почесного звання "Батько-герой".

Батько та дитина

Комітет рекомендує схвалити в першому читанні законопроєкт про запровадження звання "Батько-герой"

В Україні планують запровадити звання "Батько-герой", яке будуть присвоювати чоловікам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, в тому числі всиновлених, повідомляє у п'ятницю, 4 лютого, провладна партія "Слуга народу".

Відповідний законопроєкт у Верховній Раді України зареєстрували в жовтні 2021 року понад 40 депутатів від майже усіх фракцій і груп, більшість з яких - зі "Слуги народу". Профільний комітет парламенту підтримав документ на початку лютого та рекомендував ухвалити його за основу в сесійній залі.

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Зараз в Україні присвоюється почесне звання "Мати-героїня" жінкам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених. У "Слузі народу" пояснюють, що запровадження почесного звання "Батько-герой" необхідне для відзначення ролі тата в сім'ї та вихованні дітей, популяризації відповідального батьківства. 

"У суспільстві все ще панує застарілий стереотип, що виховання дітей - виключно жіноча сфера відповідальності. Проте часи змінюються, і все більше сімей порівну розділяють домашні обов’язки, а молоді татусі з задоволенням на рівних з мамами беруть участь у вихованні дітей з перших днів народження", - йдеться у пресрелізі.

Декрет для тата

Нагадаємо, що в квітні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким чоловіки можуть оформити відпустку при народженні дитинитривалістю два тижні протягом перших трьох місяців.

Крім цього, документом передбачаються рівні права батька і матері на відпустку з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

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