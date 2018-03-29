 Німці стають батьками у дедалі старшому віці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2020

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Німці стають батьками у дедалі старшому віці

Жінки і чоловіки у Німеччині все пізніше стають батьками. Середній вік чоловіків при народженні дитини минулого року становив 34,6 року, жінок - 31,5 року.

Німці стають батьками у все більш старшому віці

Німці стають батьками у все більш старшому віці

Чоловіки і жінки у Німеччині все пізніше стають батьками. Середній вік чоловіків, у яких у 2019 році народилася дитина, становив 34,6 року, жінок - 31,5 року. Як для чоловіків, так і для жінок це - на 3,6 року більше, ніж у 1991 році. Такі дані опублікувало у п'ятницю, 16 жовтня, Федеральне статистичне відомство Німеччини (Destatis).

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Чоловіки вперше стають батьками у середньому в 33,1 року, жінки - в 30,1 року. Середній вік чоловіків при народженні другої дитини - 35,2 року, жінок - 32,2 року. А при народженні третьої дитини середній вік чоловіків становить 36,6 року, жінок - 33,2 року.

Жителі великих міст Гамбурга і Берліна, які є федеральними землями, стають батьками найпізніше. Натомість наймолодші батьки проживають у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

Загалом дві третини (66 відсотків) всіх чоловіків, у яких народилася минулого року дитина, були у віці від 29-ти до 39-ти років. Лише шість відсотків були старшими за 44 роки. Так само дві третини (65 відсотків) породіль минулого року були у віці від 29-ти до 39-ти років, а 0,3 відсотка - старші 44-ох років.

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