Якщо ситуація неформальна, то за рукостисканням слідують поцілунки - іноді один, а подеколи два. Але поцілунки допустимі тільки між добрими знайомими. Щодо обіймів - це годиться лише між близькими друзями та членами сім'ї. Однак і тут пандемія все змінила, адже тепер на зміну поцілункам і обіймам прийшли лікті та ноги. Сьогодні багато хто двічі подумає, перш ніж обрати ту чи іншу форму привітання.