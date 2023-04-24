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24 квітня 2023 р.
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Топтема

Збір зерна в Україні

Експорт з України: у Євросоюзі наблизилися до компромісу

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