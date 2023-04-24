Що варто знати про тонкощі німецьких манер
Українцям, які, рятуючись від війни, знайшли притулок за кордоном, доводиться звикати й до манер тих країн, котрі їх прийняли. У фотогалереї DW - про особливості правил поведінки в Німеччині.
Рукостискання
До пандемії COVID-19 у Німеччині було заведено тиснути одне одному руки за будь-якої нагоди. Байдуже, чи в разі знайомства, чи під час офіційного привітання. Навіть діти інколи подавали одне одному руку. Хто зна, чи повернеться ця колись повсюдна традиція після пандемії? Однак наслідком пандемії є те, що не тиснути комусь руку більше не вважається неввічливим або ознакою зневаги.
Чи доречні тепер поцілунки під час привітання?
Якщо ситуація неформальна, то за рукостисканням слідують поцілунки - іноді один, а подеколи два. Але поцілунки допустимі тільки між добрими знайомими. Щодо обіймів - це годиться лише між близькими друзями та членами сім'ї. Однак і тут пандемія все змінила, адже тепер на зміну поцілункам і обіймам прийшли лікті та ноги. Сьогодні багато хто двічі подумає, перш ніж обрати ту чи іншу форму привітання.
Коли варто переходити на "ти"?
У Німеччині форма звертання залежить від того, чи йдеться про офіційну чи неформальну ситуацію. До незнайомих людей або під час офіційних заходів звертаються на ввічливе "Sie" тобто "ви". Неформальне "ти" вживають у приватному спілкуванні, але тільки між людьми одного віку або звертаючись до молодших за віком. До старших людей звертаються на "ви" - доти, доки ті не запропонують перейти на "ти".
Особливості німецького телефонного етикету
Ввічливе "ви" також вживають при розмові телефоном. Перше, що потрібно зробити - це представитися: "Добрий день, мене звати ...". Тож не дивуйтесь, коли співрозмовник, якому ви зателефонували, піднявши слухавку, скаже не "Алло?", а відразу назве своє ім'я. Хоч для декого це й незвично, але натомість практично! Принаймні одразу знаєш, чи правильний набрав номер.
Коли доречно казати "вибачте" німцям
Якщо когось випадково зачепили або при зверненні до незнайомої людини за потрібною інформацією німці кажуть: "Entschuldigen Sie! - "Вибачте!". Або скорочено: "Entschuldigung". Коли йдеться про якісь дрібниці, то часто можна почути англійське "Sorry". Щоправда це англійське слово німці використовують швидше за неформальних обставин й не так надмірно часто, як в англомовних країнах.
Особливості німецького стуку в двері
Традицію стукати у двері придумали не німці. Але вони розробили її власну версію. Приміром, якщо стукаєте в двері чиєїсь оселі чи приватної кімнати, то треба чекати, поки господар їх відчинить. Але, скажімо, коли лікар заходить у процедурний кабінет, то він стукає й одразу ж заходить у приміщення. Деякі колеги по роботі можуть робити так само щодо стуку в двері робочого кабінету.
Про що німцям скажуть квіти
Німці люблять дарувати подарунки, особливо коли їх кудись запрошують. Зазвичай господарям приносять пляшку вина, цукерки або квіти. До речі, букети часто дарують навіть тим, з ким не дуже добре знайомі. Скажімо, як подарунок на знак подяки або на день народження.
Ще раз про славетну німецьку пунктуальність
Пунктуальність - це, мабуть, найвідоміша німецька риса й беззаперечна необхідність для офіційних зустрічей та заходів. Натомість під час неформальних зустрічей між друзями незначні запізнення - цілком нормально. Утім, запізнення більш ніж на 15 хвилин вважається поганим тоном. У такому разі краще попередити про запізнення телефонним дзвінком або текстовим повідомленням і заздалегідь перепросити.
Де краще роззуватися
Серед німців заведено роззуватися, звісно, коли приходите до когось додому. Тоді взуття залишають у коридорі або - якщо на вулиці брудно й мокро - на килимку перед вхідними дверима. Тож варто обрати правильні шкарпетки. Можете не сумніватися, що власник оселі цьому лише зрадіє, адже йому не доведеться потім прибирати після гостей.
Що вселяє відчуття затишку й домівки
Як тільки німці приходять додому, вони перевзуваються з однієї пари взуття в іншу, а саме в капці. Цей ритуал має двояке значення. З одного боку, підлога залишається чистою. По-друге, капці вселяють відчуття домашнього затишку. Деякі німці під час гостювання навіть приносять капці з собою, а особливо якщо у них є діти - і таким чином теж виявляють повагу до господаря.
Застільні манери німців
Хорошим тоном вважається покласти руки (але в жодному разі не лікті) на стіл під час їжі. Крім того, виделка й ніж мають чітко визначену роль: виделку слід тримати в лівій руці, а ніж - у правій. Келих для вина належить тримати за ніжку, тоді буде милозвучнішим дзенькіт під час чаркування.
Про що розкажуть столові прилади
У разі перерви під час їжі, виделку на тарілці слід класти по діагоналі ліворуч, а ніж - праворуч, тобто виделка на 8-й годині, а ніж - на 4-й годині. Це означатиме, що ви ще не завершили їсти. Якщо ж, навпаки, ви вже наситились, то виделку складають до ножа (на фото). Тоді кельнер знатиме, що цей гість уже більше нічого не замовлятиме.
Важливо бажати "Смачного"
Початок спільної трапези німцями знаменує побажання "Guten Appetit", тобто "Смачного". Ці слова легко і з задоволенням злітають з вуст. А загалом гарні манери для німців не тягар - радше навпаки, вони значно полегшують їм життя.