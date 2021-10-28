У Франції ухвалили закон про заборону виступів диких тварин у цирках

Сенат Франції остаточно схвалив закон щодо захисту тварин, який припинить використання диких тварин у пересувних цирках і передбачає більш суворі покарання за жорстоке поводження з тваринами. Як зазначає агенція dpa у суботу, 20 листопада, закон був ухвалений 18 листопада.

За даними французької агенції AFP, закон, проєкт якого обговорювали з 2020 року, заборонить вистави з такими дикими тваринами, як леви, тигри та ведмеді. Зазначається, що використання диких тварин у телевізійних шоу, нічних клубах та на приватних вечірках, а також розведення норок для отримання хутра також буде заборонено.

Закон набуде чинності з 2024 року. Володіння дикими тваринами буде заборонено через сім років.

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Крім того новий закон посилює максимальне покарання за жорстоке поводження з тваринами до п'яти років позбавлення волі та штрафу в розмірі 75 тисяч євро.

Також кожен, хто захоче придбати домашню тварину, повинен буде зачекати тиждень для обміркування рішення, щоб зупинити імпульсивні покупки, що призводять до того, що тварин лишають.

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"Історичний крок"

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Республіка в русі" (LREM) назвала цей закон "історичним кроком" у захисті тварин. Опитування засвідчили, що більшість жителів Франції підтримують заборону використання диких тварин у цирках.

Загалом громадська думка в Європі також налаштована проти використання диких тварин у цирках останніми роками після викриття жорстокого поводження з ними та кампаній з боку правозахисних груп. Зокрема, у 2017 році тигр був застрелений своїм господарем у Парижі після втечі з цирку.