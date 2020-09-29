Франція заборонить хутряні ферми й диких тварин у цирках

Франція планує заборонити хутряні ферми й використання диких тварин у пересувних цирках та тематичних парках. Три дельфінарії у Франції також не зможуть розводити нових дельфінів та косаток. Окрім того, у країні не дозволятимуть будівництво нових дельфінаріїв. Про це повідомила міністерка охорони довкілля країни Барбара Помпілі у вівторок, 29 вересня.

"Наше ставлення до диких тварин змінилося", - цитує міністерку інформагенція AFP. Помпілі додала, що захоплення дикими тваринами більше не повинно означати, що вони опинятимуться в неволі.

Використовувати косаток у шоу мають заборонити з 2022 року, дельфінів - з 2027-го. Заборона хутряних ферм має набути чинності з 2025 року. Міністерка уточнила, що прагне розпочати цей процес якнайшвидше.

Серед конкретних можливих заходів, які розглядає французький уряд, міністерка назвала створення заповідника для дельфінів і косаток. Для цирків і дельфінаріїв планують виділити пакет допомоги обсягом до восьми мільйонів євро.

Наразі незрозуміло, чи торкнуться зміни тематичних парків, у яких проводять шоу хижих птахів.

Рішення уряду - "історична перемога", заявили в міжнародній організації захисту тварин Peta. Відома акторка й зоозахисниця Бріжіт Бардо також підтримала зміни. Натомість представники хутряної й циркової індустрії невдоволені, пише AFP. За різними оцінками, у французьких цирках нині утримують близько 500 диких звірів.

Понад 20 європейських країн уже заборонили або суворо обмежили використання тварин у індустрії розваг.