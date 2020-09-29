 Франція заборонить хутряні ферми й диких тварин у цирках | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Франція заборонить хутряні ферми й диких тварин у цирках

Заборонити хутряні ферми, використання диких тварин у цирках, дельфінів і косаток - у дельфінаряіх. У французькому уряді анонсували масштабні зміни на користь захисту тварин.

хутряна ферма, норки, норкова ферма

Хутряна ферма (фото з архіву)

Франція планує заборонити хутряні ферми й використання диких тварин у пересувних цирках та тематичних парках. Три дельфінарії у Франції також не зможуть розводити нових дельфінів та косаток. Окрім того, у країні не дозволятимуть будівництво нових дельфінаріїв. Про це повідомила міністерка охорони довкілля країни Барбара Помпілі у вівторок, 29 вересня.

"Наше ставлення до диких тварин змінилося", - цитує міністерку інформагенція AFP. Помпілі додала, що захоплення дикими тваринами більше не повинно означати, що вони опинятимуться в неволі.

Використовувати косаток у шоу мають заборонити з 2022 року, дельфінів - з 2027-го. Заборона хутряних ферм має набути чинності з 2025 року. Міністерка уточнила, що прагне розпочати цей процес якнайшвидше.

Серед конкретних можливих заходів, які розглядає французький уряд, міністерка назвала створення заповідника для дельфінів і косаток. Для цирків і дельфінаріїв планують виділити пакет допомоги обсягом до восьми мільйонів євро.

Наразі незрозуміло, чи торкнуться зміни тематичних парків, у яких проводять шоу хижих птахів.

Рішення уряду - "історична перемога", заявили в міжнародній організації захисту тварин Peta. Відома акторка й зоозахисниця Бріжіт Бардо також підтримала зміни. Натомість представники хутряної й циркової індустрії невдоволені, пише AFP. За різними оцінками, у французьких цирках нині утримують близько 500 диких звірів.

Понад 20 європейських країн уже заборонили або суворо обмежили використання тварин у індустрії розваг.

Реклама

Докладно

Міністри закордонних справ Німеччини гайко Маас і України Дмитро Кулеба донедавна разом символічно патронували роботу двосторонньої комісії істориків. Нещодавно Київ вийшов з цієї ініціативи

Як Київ позбувся незручних істориків

Київ відкликав патронат над Німецько-Українською комісією істориків після низки спроб впливати на роботу вчених.  

Виробництво у часи пандемії: на заводі VW у нижньосаксонському Вольфсбурзі

Криза коронавірусу і економіка ФРН

Економіка ФРН доволі непогано витримала удар кризи коронавірусу. Як це вдалося?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  