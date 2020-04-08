Як у Німеччині домашні тварини опиняються у притулках та на "Тіндері"

"Розвага на одну ніч? Це не про мене", - хто читає ці рядки в додатку служби знайомств "Тіндер" (Tinder) у профілі Періс, той не зможе залишитися байдужим. Вона любить подорожі, довго жила в Греції, інтелігентна, вірна та готова оберігати свого нового друга від будь-яких напастей. Утім, у цьому оголошенні є один нюанс: Періс - це собака. І живе вона у мюнхенському притулку, який вирішив творчо підійти до пошуку нових господарів для своїх підопічних - вдатися до допомоги мобільного додатку служби знайомств.

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"Ми обрали сімох кішок та сімох собак і створили для них профілі", - розповідає Крістіна Берхтольд (Kristina Berchtold) з мюнхенського притулку. Комп'ютерні алгоритми одразу розпізнали тварин, внаслідок чого їхні профілі були заблоковані. "Після нашого спілкування з представниками "Тіндера" проблему було вирішено, акаунти розблоковано, і включено навіть безкоштовну рекламу", - розповідає вона.

Кішки, собаки, кролики і не тільки

Тому тепер на платформі знайомств можна зустріти собак Гаркоса та Йоші, а також кішку Заскію. Усі вони не шукають випадкових зустрічей, а чекають на свого нового господаря. Той, кому сподобається один із підопічних притулку, може особисто приїхати туди та познайомитися ближче. Загалом зараз тут перебуває 1085 тварин: їжаків, птахів, лисиць. Найбільше - кішок та кроликів. І багатьох з них об'єднує одна сумна обставина: вони стали жертвою пандемії COVID-19, точніше локдаунів, коли багато німеців вирішили придбати собі домашнього улюбленця.

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Кішка на ім'я Белла

Знайомтеся: кішка Белла. Британська короткошерста - порода, про яку багато хто просто мріє! Але її доля - показовий приклад того, чим бажання мати домашню тварину, навіяне самотністю під час локдауну, обернулося для вихованця. Беллу знайшли в коробці на вулиці. Поруч були кошеня та записка: "Не можу собі дозволити витрати на ветеринара". Кошеня було невиліковно хворе і його приспали, а Беллі довелося шукати новий дах над головою.

Крістіна Берхтольд каже, що, стартувавши кампанію у "Тіндері", найбільше хотілося привернути увагу до існуючої проблеми. Під час пандемії люди швидко завели собі тварин, але багато хто з них потім опинився на вулиці.

Про що попереджали захисники тварин

Собаку з боннського притулку спіткала саме така доля. Її купили на платформі Ebay. Один клік - і покупку було оформлено. Минуло кілька тижнів ... і собаку вже віддали до притулку. На роки пандемії припав сплеск інтересу до домашніх тварин. За експертними оцінками, їхній приріст у Німеччині становив приблизно мільйон кішок та 600 тисяч собак! Це все одно, якби всі жителі Кельна та Лейпцига обзавелися домашніми улюбленцями.

Захисники тварин уже на самому початку пандемії закликали людей подумати та добре зважити усі "за" та "проти" перед таким відповідальним придбанням. Однак багатьох це не зупинило.

Юлії Цервас (Julia Zerwas) часто доводиться мати справу з випадками, коли тварин віддають до притулку після необдуманого придбання. Якщо до пандемії на тиждень лунав від сили один дзвінок з проханням оформити тваринку в притулку, то зараз у середньому - п'ять. Історії зазвичай виглядають однаково. "Собака почав гарчати на дитину. Або собака вкусив сусіда. Тому його треба терміново позбутися, - розповідає керівниця притулку імені Альберта Швейцера в Бонні. - Готовність з боку господарів виправити ситуацію, працювати над нею, - мінімальна. Щойно вони стикаються з проблемами, перше бажання - просто скоріше позбутися тварини".

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Через пандемію утворилося замкнене коло. Тваринам потрібна не лише турбота, а й увага, соціалізація та гарне виховання. Під час локдаунів школи дресирування було закрито, а після - переповнено на вісім місяців уперед. Керівницю притулку найбільше лякає навіть не той факт, що люди відмовляються від своїх тварин, оскільки їм просто бракує часу, а те, що більшість тварин, придбаних під час пандемії, зараз уже не милі кошенята та пухнасті цуценята, а однорічні тварини зі своїм характером та у складній фазі дорослішання. "До нас надходять практично винятково собаки з явними порушеннями у поведінці, і вони вже встигли когось покусати", - розповідає Цервас.

До її притулку щотижня надходить дедалі більше тварин. Крім тих, від яких відмовляються німецькі сім'ї, притулок приймає ще й "іноземців" - тварин, яких завозять з інших країн, і які спочатку мають відсидіти карантин, допоки не отримають весь набір щеплень.

Юлія Цервас (у центрі) знає, як важко знайти нового господаря

Статус: усе складно?

Платформу "Тіндер" було обрано невипадково. Схоже, німці почали купувати собі домашніх улюбленців, керуючись винятково зовнішніми даними. Вони шукають ідеального, без недоліків, простого у спілкуванні собаку. "Якщо він ще й добре переносить поїздки автомобілем, любить дітей і вміє ладнати з іншими собаками, то це просто ідеальний кандидат. Але варто намалюватися найменшим складнощам, і вже важко підібрати господаря", - розповідає керівниця притулку в Бонні.

І якщо в "Тіндері" для тварин шукають нових господарів уже кинутим вихованцям, то на платформі Ebay якраз ця сумна історія тільки починається - покупцям пропонують милих цуценят і кошенят, які вже незабаром можуть опинитися на вулиці. Через високий попит на домашніх тварин у Німеччині процвітає нелегальна торгівля. Лише за перше півріччя 2021 року нелегально тут продали 1307 собак. Це - більше, ніж за весь 2020 рік.

Вимоги до політиків

Проте захисники тварин припускають, що насправді ця цифра є ще більшою. Онлайн-платформи відкрили нові можливості для нелегальної торгівлі цуценятами. Гестер Поммеренінґ (Hester Pommerening) з Німецького союзу захисту тварин вважає, що потрібні більш жорсткі заходи регулювання та покарання. Він критикує політиків, що ті не вжили жодних заходів, щоб не допустити такого розвитку ситуації. Поммеренінґ наводить актуальний приклад - Гамбурзький притулок для домашніх тварин врятував життя цуценяти, якого просто викинули на смітник.

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Нелегальна торгівля цуценятами стояла на порядку денному вже кілька років тому, коли велися переговори щодо створення тоді нової урядової коаліції. Однак серйозних змін не було. Тому Німецький союз захисту тварин покладає всі надії на новий уряд Німеччини.

На європейському рівні також реалізуються спроби обмежити нелегальну торгівлю за рахунок запровадження загальної системи реєстрації котів та собак. "Поки що ми є свідками справжньої торгівлі живими істотами і того, як люди купують собі собак і кішок як іграшку. Якщо вона їм не подобається, то вони готові її просто поміняти, як звикли поводитися з будь-яким іншим товаром", - нарікає експерт з Німецького союзу захисту тварин.

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