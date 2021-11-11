В Україні оновили перелік небезпечних порід собак, для яких потрібен намордник

Кабінет Міністрів України оновив перелік небезпечних порід собак, який діяв з 2002 року. На засіданні у середу, 10 листопада, уряд скоротив відповідний список з майже 90 порід та метисів, тобто змішаних з ними, до трохи більш ніж 50.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України запевняє, що під час напрацювання змін до списку були враховані пропозиції громадських та зоозахисних організацій.

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З переліку виключені декілька порід вівчарок, зокрема німецька, далмантин, лабрадор-ретривер, лайка, маламут, сенбернар, фокстер'єр, хаскі та деякі інші. Водночас такі породи як бандог, босерон чи гампр, навпаки, вперше включені до списку.

Власники тварин з переліку, як і раніше, мусять укласти договір обов'язкового страхування своєї відповідальності за шкоду, що може бути заподіяна їхніми собаками третім особам.

Нагадаємо, що перелік оновлений на виконання закону "Про захист тварин від жорсткого поводження", який набув чинності 8 листопада та був прийнятий для імплементації положень міжнародних угод і директив Європейського Союзу в сфері охорони тваринного світу. Згідно з законом, вигулювати небезпечні породи собак дозволено лише на повідку та з намордником.