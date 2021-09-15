У Німеччині 2020 року зібрано рекордну кількість податків на собак

У 2020 році, коли Німеччину охопила пандемія коронавірусу, до бюджету держави надійшли рекордні податкові збори від власників собак. Фіскальні служби отримали близько 380 мільйонів євро, повідомляє у вівторок, 14 вересня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.

У порівнянні з 2019 роком збори від оподаткування на утримання собаки в ФРН збільшилися на 2,7 відсотка. У 2021 році цей тренд триває: в першому кварталі відповідні податкові надходження склали вже 159 мільйонів євро, що на 8,4 відсотка більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Незважаючи на те, що кількість домашніх улюбленців справді могла збільшитися через пандемію, тенденція до зростання податкових зборів з'явилася ще раніше. Як відзначають статистики, в 2010 році до бюджету за цією статтею надійшло лише 258 мільйонів євро.

Податок на собаку в Німеччині

Після появи вдома собаки власник повинен зареєструвати її в податковій інспекції за місцем проживання. Розмір податків залежить від міста або населеного пункту, податки на бійцівських собак в багатьох містах вище. Якщо хтось має кілька собак, то податки доведеться платити за кожну окремо, а за кожну наступну - більше, ніж за попередню.

Власники кішок від сплати податків в Німеччині поки звільнені. У країні проживає близько 35 мільйонів собак, кішок, хом'яків та інших домашніх тварин.