У Німеччині 2020 року зібрано рекордну кількість податків на собак
У 2020 році за рахунок оподаткування власників собак німецька скарбниця отримала 380 мільйонів євро, підрахувало Федеральне статистичне відомство.
У 2020 році, коли Німеччину охопила пандемія коронавірусу, до бюджету держави надійшли рекордні податкові збори від власників собак. Фіскальні служби отримали близько 380 мільйонів євро, повідомляє у вівторок, 14 вересня, Федеральне статистичне відомство у Вісбадені.
У порівнянні з 2019 роком збори від оподаткування на утримання собаки в ФРН збільшилися на 2,7 відсотка. У 2021 році цей тренд триває: в першому кварталі відповідні податкові надходження склали вже 159 мільйонів євро, що на 8,4 відсотка більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Незважаючи на те, що кількість домашніх улюбленців справді могла збільшитися через пандемію, тенденція до зростання податкових зборів з'явилася ще раніше. Як відзначають статистики, в 2010 році до бюджету за цією статтею надійшло лише 258 мільйонів євро.
Податок на собаку в Німеччині
Після появи вдома собаки власник повинен зареєструвати її в податковій інспекції за місцем проживання. Розмір податків залежить від міста або населеного пункту, податки на бійцівських собак в багатьох містах вище. Якщо хтось має кілька собак, то податки доведеться платити за кожну окремо, а за кожну наступну - більше, ніж за попередню.
Власники кішок від сплати податків в Німеччині поки звільнені. У країні проживає близько 35 мільйонів собак, кішок, хом'яків та інших домашніх тварин.
Дивитись відео02:35
Поділитись
Інноваційна діагностика: чи може собака винюхати рак? (01.09.2021)
Інноваційна діагностика: чи може собака винюхати рак? (01.09.2021)
Із собакою і карантин не страшний
Добре мати чотирилапого друга...
Ніколи не хотіли завести собаку? Під час карантину в багатьох країнах, у тому числі й Україні, володіння собакою стало певним привілеєм. Бажання вигуляти песика ще ніколи не було настільки сильним. Тож деякі власники домашніх тварин не можуть відбитися від прохань сусідів вигуляти їхнього собаку. За інформацією ЗМІ, деякі з них готові навіть заплатити за таку "послугу".
Із собакою і карантин не страшний
Самоізоляція в компанії домашнього улюбленця
Часті прогулянки під час пандемії COVID-19 збивають із пантелику деяких псів. Раптово усе інакше: господарі цілими днями сидять удома, частіше пестять та надзвичайно багато говорять. Щоденна рутина змінюється, а емоційний стрес господарів передається і багатьом чотирилапим.
Із собакою і карантин не страшний
Лапи чи ратиці? Друзі бувають різними
У районі Рима Тестаччо жінка вигулює свою напрочуд чисту і, можливо, навіть напарфумлену домашню свинку Dior. Викликана коронавірусом криза спричинила рідкісну любов до тварин і на Сардинії. Так, деякі жителі міста Мамояда змусили міського голову Лучано Бароне нагадати їм, що вигулювати дозволено лише справжніх, а не плюшевих собак.
Із собакою і карантин не страшний
COVID-19 мене не турбує
Чи може собака підхопити коронавірус і передати його людині? За даними Інституту здоров'я тварин імені Фрідріха Леффлера, не було зафіксовано жодного випадку подібного зараження чи передачі інфекції. Теоретично збудник може потрапити на хутро собаки, коли її гладить інфікована коронавірусом особа. Але ризик передачі інфекції низький, зазначають науковці.
Із собакою і карантин не страшний
Фото з домашнім улюбленцем
Собака й господар: у часи пандемії COVID-19 ці стосунки можуть виявитися міцними, як скеля. У Лівані господар позує зі своїм псом перед скелею Рауш. Символ Бейрута, який також називають "голубиною скелею", можна побачити безпосередньо з набережної ліванської столиці. Тут щорічно проводилися змагання зі стрибків у воду.
Із собакою і карантин не страшний
Освідчення в жовтому
Президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив у країні карантин одразу після реєстрації першого випадку інфікування коронавірусом у середині березня. Система охорони здоров'я Венесуели перебувала на межі колапсу ще до епідемії COVID-19. У лікарнях бракує мила, засобів дезінфекції й захисного одягу. Цей перехожий у Каракасі намагається захистити себе та свого собаку за допомогою саморобних масок.
Із собакою і карантин не страшний
Геть із міста!
Апокаліптична сцена: чоловік із собакою віддаляються на майже порожньому поромі від Сієтла, що видніється на горизонті. У США коронавірус значною мірою зупинив громадське життя, і рух поромів працює в обмеженому режимі. Кількість інфікованих у країні швидко зростає.
Із собакою і карантин не страшний
Мій пес, моя душа
У Німеччині не потрібно мати собаку, аби витримати запроваджені для боротьби з коронавірусом заходи. У країні з середини березня діють обмеження соціальних контактів, однак заборони на вихід із дому без поважної причини немає. Вийти на прогулянку можна - самому або удвох. І, звичайно ж, із чотирилапим другом.
Автор: Астрід Пранґе де Олівейра, Олексій Яковійчук