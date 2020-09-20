Lidl поки що не підтверджує вихід на український ринок

"Lidl" безперервно вивчає потенційні країни для експансії, аналізує умови ринку та споживчий потенціал", - зазначили у пресслужбі Lidl Stiftung & Co. KG, відповідаючи на запит DW з проханнями прокоментувати нещодавню публікацію німецького галузевого видання Lebensmittel Zeitung (LZ). У статті йшлося про підготовку Lidl до виходу на український ринок.

Журналісти видання стверджують, що отримали у своє розпорядження внутрішнього листа концерну Schwarz Group, до складу якого входить мережа Lidl. З цього листа, зазначає LZ, випливає, що концерн вже навіть призначив регіональним менеджером по Україні Адама Міщищина, який раніше очолював мережу Lidl у Польщі.

"На даний момент не можемо робити конкретних заяв"

"Будь ласка, поставтеся з розумінням до того, що на даний момент ми не можемо робити конкретних заяв щодо виходу на ринок конкретних країн, про дати такого виходу і про можливе відкриття філіалів у певних містах. Lidl виступає за прозору комунікацію та інформацію і своєчасно поінформує своїх співробітників і зацікавлені сторони", - йдеться у відповіді пресслужби Lidl на запит DW. Компанія не відповіла, зокрема, на запитання про планований обсяг інвестицій і можливу дату відкриття перших магазинів в Україні.

Мережа дискаунтерів Lidl налічує близько 12 тисяч філіалів по всьому світу, передовсім у країнах ЄС. Оборот Schwarz Group, до якої входять також супермаркети Kaufland, сягнув цього року 125 мільярдів євро. У компанії працюють близько півмільйона співробітників.

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