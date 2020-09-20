 Lidl поки що не підтверджує вихід на український ринок | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.10.2021

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Економіка

Lidl поки що не підтверджує вихід на український ринок

Німецький торговельний гігант Lidl поки що не готовий підтвердити вихід на український ринок. Про це повідомили в пресслужбі, коментуючи інформацію ЗМІ про плани відкрити в Україні мережу дискаунтерів Lidl.

Lidl має близько 12 тисяч філіалів по всьому світу

Lidl має близько 12 тисяч філіалів по всьому світу

"Lidl" безперервно вивчає потенційні країни для експансії, аналізує умови ринку та споживчий потенціал", - зазначили у пресслужбі Lidl Stiftung & Co. KG, відповідаючи на запит DW з проханнями прокоментувати нещодавню публікацію німецького галузевого видання Lebensmittel Zeitung (LZ). У статті йшлося про підготовку Lidl до виходу на український ринок.

Журналісти видання стверджують, що отримали у своє розпорядження внутрішнього листа концерну Schwarz Group, до складу якого входить мережа Lidl. З цього листа, зазначає LZ, випливає, що концерн вже навіть призначив регіональним менеджером по Україні Адама Міщищина, який раніше очолював мережу Lidl у Польщі.

"На даний момент не можемо робити конкретних заяв"

"Будь ласка, поставтеся з розумінням до того, що на даний момент ми не можемо робити конкретних заяв щодо виходу на ринок конкретних країн, про дати такого виходу і про можливе відкриття філіалів у певних містах. Lidl виступає за прозору комунікацію та інформацію і своєчасно поінформує своїх співробітників і зацікавлені сторони", - йдеться у відповіді пресслужби Lidl на запит DW. Компанія не відповіла, зокрема, на запитання про планований обсяг інвестицій і можливу дату відкриття перших магазинів в Україні.

Мережа дискаунтерів Lidl налічує близько 12 тисяч філіалів по всьому світу, передовсім у країнах ЄС. Оборот Schwarz Group, до якої входять також супермаркети Kaufland, сягнув цього року 125 мільярдів євро. У компанії працюють близько півмільйона співробітників.

  • Німецький супермаркет

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Знати, що потрібно купити

    Продуктові крамниці у ФРН діляться на кілька типів, що може збити з пантелику новачка. Одні з них є супермаркетами, а інші - дискаунтерами. До того ж, є магазини, що спеціалізуються на продажі біопродуктів. Якщо потрібно приготувати страву східної кухні, закупитися можна у крамницях з арабськими, азійськими або турецькими товарами. Це виглядає складно, тому краще знати, що саме потрібно купити.

  • Супермаркет Lidl у Німеччині

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Розмаїття проти низьких цін

    У той час, як супермаркети пропонують своїм клієнтам великий вибір продуктів, на полицях дискаунтерів можна знайти лише обмежений асортимент товарів. Попри це, низькі ціни у таких німецьких супермаркетах зробили їх популярними і за кордоном - наприклад, мережі Lidl та Aldi мають свої філії в багатьох країнах світу.

  • Візочок для товарів

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Візочок для товарів - лише за монету

    Для того, щоб розблокувати візочок для продуктів, необхідно вставити у спеціальний отвір монету номіналом 50 центів, один або два євро. Багато іноземців сміються - мовляв, хіба така сміховинна вартість когось всерйоз втримає від крадіжки візочка? Але справа не в цьому: задаток покликаний мотивувати клієнтів повернути візочок після закупів на місце - і лише після цього монету можна повернути.

  • Німецький супермаркет

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Дипломатичний конфуз через низьку ціну

    Пудинг в одному з дискаунтерів якось навіть призвів до дипломатичного конфузу. Це сталося тоді, коли громадянин Ізраїлю опублікував в одній з груп у Facebook, присвяченій переїзду до Берліна, фотографію чека з надзвичайно низькою ціною на товар, що був куплений ним у Берліні. Ізраїльські політики відреагували на це розлючено, бо, мовляв, через це люди можуть "покинути Ізраїль заради пудингу".

  • Яйця

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Яйця - не у холодильнику

    Якщо американець прийде до німецького супермаркету, то в пошуках яєць він піде до холодильника. Але у ФРН вони лежать на звичайних полицях. Чому? Щоб не допустити сальмонельозу, у США яйця дезінфікують перед тим, як вони потрапляють у продаж. Цей процес знищує зовнішню захисну оболонку яєць, через що вони мають зберігатися охолодженими. В ЄС яйця ніяк не обробляють - натомість імунізують курей.

  • Німецькі магазини зачинені у неділю

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    У неділю - усі крамниці зачинені

    Перед вихідними холодильник варто наповнити заздалегідь, оскільки по неділях усі магазини не працюють. Час роботи закріплений законодавчо для того, щоб працівники отримували гарантований обов'язковий день відпочинку. Альтернативою є кіоски і АЗС, які працюють у неділю та мають у продажі найнеобхідніше. Але є й винятки: іноді, наприклад перед Різдвом, крамниці мають право працювати і в неділю.

  • Німецький супермаркет

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Перед довгими вихідними - як перед кінцем світу

    У святкові дні, такі як Великдень або Різдво, німецькі родини часто влаштовують великі застілля. У переддень цього у супермаркетах панує атмосфера, немов перед ядерною війною. Якщо у такий день Вам потрібно лише хліб чи плитка шоколаду, краще сходіть в кіоск чи хлібну крамницю або й взагалі відмовтеся від покупки.

  • Німецький супермаркет

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Хаос через нову касу

    Славнозвісний німецький порядок летить коту під хвіст, щойно в супермаркеті відкривається нова каса. Той, хто найдовше стоїть у черзі, не має жодного пріоритету - натомість розпочинається справжній забіг із використанням ліктів і візочків з товарами як допоміжних засобів. Коли йдеться про те, щоб зекономити кілька хвилин, німців нічого не зупинить.

  • Німецький супермаркет

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Значення розділювача товарів на касі

    Не забудьте також вчасно покласти на касі розділювач для товарів - робіть це одразу після того, як виклали свої покупки. Якщо цього не зробити, то тоді ризикуєте наразитися на невдоволені погляди з боку інших покупців, може дійти навіть до зауважень.

  • Каса у німецькому супермаркеті

    Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради

    Швидко забирати товар на касі

    На касі потрібно бути готовим дуже швидко забирати свій товар і складати у візочок. Якщо з цим забаритися, то касир може покласти покупки наступного клієнта у ваші речі - щоб уникнути цього, не допоможе навіть розділювач для товарів. Якщо повільно пакуєтеся, то це ваша проблема.

    Автор: Елізабет Ґренір


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Докладно

Lidl має близько 12 тисяч філіалів по всьому світу

Lidl поки що не підтверджує вихід на український ринок

"Lidl" безперервно вивчає потенційні країни для експансії", - зазначили у прес-службі Lidl Stiftung & Co. KG.  

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