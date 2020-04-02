Статки найбагатшого німця - майже 42 мільярди євро

Найбагатшим німцем виявився 80-річний засновник торговельних мереж Lidl і Kaufland Дітер Шварц (Dieter Schwarz). Його сукупний статок оцінюють в 41,8 мільярда євро, випливає з опублікованого в неділю, 20 вересня, рейтингу у виданні Welt am Sonntag.

Сукупний оборот групи компаній Schwarz становить 113,3 мільярда євро, що є найвищим показником для родинного підприємства в ФРН, зазначає видання.

На другому місці опинилася родина Райманн (Reimann) зі статком у 21,45 мільярда євро. Ця родина здійснила інвестиції у різні галузі. На третьому місці - сім'я Вольфґанґа Порше (Wolfgang Porsche), голови наглядової ради німецького автовиробника Porsche AG і члена наглядових рад Volkswagen AG і Audi AG. Сукупний статок родини Порше видання Welt am Sonntag оцінило в 20 мільярдів євро.

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Цьогорічна коронавірусна криза загалом практично не позначилася на статках найбагатших німців. Навпаки, за оцінками видання, сумарний статок тисячі найбагатших людей ФРН, становить 1,1 трильйона євро, що на 0,76 відсотка більше, ніж роком раніше. Тільки в 339 випадках з тисячі спостерігалося незначне скорочення статків - загалом на 46,9 мільярда євро, водночас у 122 випадках спостерігалося зростання обсягів активів - на 55,4 мільярда євро.

Загалом в Німеччині нарахували 251 мільярдний статок, що на вісім менше, ніж попереднього року.

Forbes оцінив по-іншому

Утім, згідно з рейтингом світових мільярдерів від американського журналу Forbes, що регулярно оновлюється, перше місце серед найбагатших німців посідають інші люди, а саме Беате Гайстер (Beate Heister) і Карл Альбрехт-молодший (Karl Albrecht Jr) зі статком у 41,2 мільярда доларів США (близько 34,80 мільярда євро) - їм належить мережа супермаркетів-дискаунтерів Aldi Süd.

Активи Дітера Шварца Forbes оцінює натомість у 35,7 мільярда доларів (30,15 мільярда євро), що дає йому друге місце серед німецьких багатіїв. А найбагатшою людиною в світі Forbes називає засновника Amazon Джеффа Безоса - 175 мільярда доларів.