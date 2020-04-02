Статки найбагатшого німця - майже 42 мільярди євро

Найбагатшим німцем виявився 80-річний засновник торговельних мереж Lidl і Kaufland Дітер Шварц (Dieter Schwarz). Його сукупний статок оцінюють в 41,8 мільярда євро, випливає з опублікованого в неділю, 20 вересня, рейтингу у виданні Welt am Sonntag.
Сукупний оборот групи компаній Schwarz становить 113,3 мільярда євро, що є найвищим показником для родинного підприємства в ФРН, зазначає видання.
На другому місці опинилася родина Райманн (Reimann) зі статком у 21,45 мільярда євро. Ця родина здійснила інвестиції у різні галузі. На третьому місці - сім'я Вольфґанґа Порше (Wolfgang Porsche), голови наглядової ради німецького автовиробника Porsche AG і члена наглядових рад Volkswagen AG і Audi AG. Сукупний статок родини Порше видання Welt am Sonntag оцінило в 20 мільярдів євро.
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Цьогорічна коронавірусна криза загалом практично не позначилася на статках найбагатших німців. Навпаки, за оцінками видання, сумарний статок тисячі найбагатших людей ФРН, становить 1,1 трильйона євро, що на 0,76 відсотка більше, ніж роком раніше. Тільки в 339 випадках з тисячі спостерігалося незначне скорочення статків - загалом на 46,9 мільярда євро, водночас у 122 випадках спостерігалося зростання обсягів активів - на 55,4 мільярда євро.
Загалом в Німеччині нарахували 251 мільярдний статок, що на вісім менше, ніж попереднього року.
Forbes оцінив по-іншому
Утім, згідно з рейтингом світових мільярдерів від американського журналу Forbes, що регулярно оновлюється, перше місце серед найбагатших німців посідають інші люди, а саме Беате Гайстер (Beate Heister) і Карл Альбрехт-молодший (Karl Albrecht Jr) зі статком у 41,2 мільярда доларів США (близько 34,80 мільярда євро) - їм належить мережа супермаркетів-дискаунтерів Aldi Süd.
Активи Дітера Шварца Forbes оцінює натомість у 35,7 мільярда доларів (30,15 мільярда євро), що дає йому друге місце серед німецьких багатіїв. А найбагатшою людиною в світі Forbes називає засновника Amazon Джеффа Безоса - 175 мільярда доларів.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Знати, що потрібно купити
Продуктові крамниці у ФРН діляться на кілька типів, що може збити з пантелику новачка. Одні з них є супермаркетами, а інші - дискаунтерами. До того ж, є магазини, що спеціалізуються на продажі біопродуктів. Якщо потрібно приготувати страву східної кухні, закупитися можна у крамницях з арабськими, азійськими або турецькими товарами. Це виглядає складно, тому краще знати, що саме потрібно купити.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Розмаїття проти низьких цін
У той час, як супермаркети пропонують своїм клієнтам великий вибір продуктів, на полицях дискаунтерів можна знайти лише обмежений асортимент товарів. Попри це, низькі ціни у таких німецьких супермаркетах зробили їх популярними і за кордоном - наприклад, мережі Lidl та Aldi мають свої філії в багатьох країнах світу.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Візочок для товарів - лише за монету
Для того, щоб розблокувати візочок для продуктів, необхідно вставити у спеціальний отвір монету номіналом 50 центів, один або два євро. Багато іноземців сміються - мовляв, хіба така сміховинна вартість когось всерйоз втримає від крадіжки візочка? Але справа не в цьому: задаток покликаний мотивувати клієнтів повернути візочок після закупів на місце - і лише після цього монету можна повернути.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Дипломатичний конфуз через низьку ціну
Пудинг в одному з дискаунтерів якось навіть призвів до дипломатичного конфузу. Це сталося тоді, коли громадянин Ізраїлю опублікував в одній з груп у Facebook, присвяченій переїзду до Берліна, фотографію чека з надзвичайно низькою ціною на товар, що був куплений ним у Берліні. Ізраїльські політики відреагували на це розлючено, бо, мовляв, через це люди можуть "покинути Ізраїль заради пудингу".
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Яйця - не у холодильнику
Якщо американець прийде до німецького супермаркету, то в пошуках яєць він піде до холодильника. Але у ФРН вони лежать на звичайних полицях. Чому? Щоб не допустити сальмонельозу, у США яйця дезінфікують перед тим, як вони потрапляють у продаж. Цей процес знищує зовнішню захисну оболонку яєць, через що вони мають зберігатися охолодженими. В ЄС яйця ніяк не обробляють - натомість імунізують курей.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
У неділю - усі крамниці зачинені
Перед вихідними холодильник варто наповнити заздалегідь, оскільки по неділях усі магазини не працюють. Час роботи закріплений законодавчо для того, щоб працівники отримували гарантований обов'язковий день відпочинку. Альтернативою є кіоски і АЗС, які працюють у неділю та мають у продажі найнеобхідніше. Але є й винятки: іноді, наприклад перед Різдвом, крамниці мають право працювати і в неділю.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Перед довгими вихідними - як перед кінцем світу
У святкові дні, такі як Великдень або Різдво, німецькі родини часто влаштовують великі застілля. У переддень цього у супермаркетах панує атмосфера, немов перед ядерною війною. Якщо у такий день Вам потрібно лише хліб чи плитка шоколаду, краще сходіть в кіоск чи хлібну крамницю або й взагалі відмовтеся від покупки.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Хаос через нову касу
Славнозвісний німецький порядок летить коту під хвіст, щойно в супермаркеті відкривається нова каса. Той, хто найдовше стоїть у черзі, не має жодного пріоритету - натомість розпочинається справжній забіг із використанням ліктів і візочків з товарами як допоміжних засобів. Коли йдеться про те, щоб зекономити кілька хвилин, німців нічого не зупинить.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Значення розділювача товарів на касі
Не забудьте також вчасно покласти на касі розділювач для товарів - робіть це одразу після того, як виклали свої покупки. Якщо цього не зробити, то тоді ризикуєте наразитися на невдоволені погляди з боку інших покупців, може дійти навіть до зауважень.
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Особливість супермаркетів у Німеччині: корисні поради
Швидко забирати товар на касі
На касі потрібно бути готовим дуже швидко забирати свій товар і складати у візочок. Якщо з цим забаритися, то касир може покласти покупки наступного клієнта у ваші речі - щоб уникнути цього, не допоможе навіть розділювач для товарів. Якщо повільно пакуєтеся, то це ваша проблема.
Автор: Елізабет Ґренір