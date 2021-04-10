Три фракції вимагають позачергового засідання Верховної Ради

Фракція "Європейська солідарність" ініціювала проведення позачергового засідання Верховної Ради України. Про це в суботу, 10 квітня, повідомив лідер партії "Євросолідарність" Петро Порошенко в соціальній мережі Twitter.

"Ми вимагаємо терміново, з понеділка-вівторка, скликати позачергове засідання Верховної Ради", - заявив Петро Порошенко.

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За його даними, ініціативу "Євросолідарністі" підтримала також у повному складі фракція "Голос". "Майже в повному складі, але в понеділок завершать підписи "Батьківщина" й інші фракції", - додав Порошенко. Загалом відповідну ініціативу станом на 10 квітня підтримало 100 депутатів, поінформував політик.

"Закликаю, скликайте сесію, проголосуйте зміни до бюджету, постанову щодо пандемії й не приєднуйтеся до злочинних дій Степанова, Шмигаля і Зеленського", - написав Порошенко.

Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету Міністрів України з вимогою оголосити загальнонаціональний локдаун через загрозливо високі темпи поширення коронавірусу.

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Статистика дає обережні надії

Раніше цього дня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив, що впродовж минулої доби було зафіксовано 17 463 нових випадків зараження коронавірусом, що на більш ніж дві тисячі інфікувань менше порівняно з даними за 8 квітня. Також спостерігається незначне скорочення летальних випадків від наслідків коронавірусної хвороби, повідомив Степанов.

Раніше сам Степанов прогнозував зростання випадків захворюваності на COVID-19 до 30 тисяч на добу.