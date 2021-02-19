Конспірологічні теорії ширяться Європою під час пандемії COVID-19

Локдауни, обмеження подорожей, закриті школи - пандемія COVID-19 істотно змінила побут людей по всій Європі.

Але вона може мати непередбачувані довгострокові наслідки через поширення конспірологічних теорій та підрив довіри до політичних систем європейських країн. Про це свідчить нове спільне дослідження німецького фонду Amadeu Antonio Stiftung, британського Hope Charitable Trust та шведського фонду Expo, які у восьми країнах опитали 12 тисяч людей про їхні політичні вподобання.

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Упереджень стає більше

Більшість респондентів у Франції, Італії, Польщі та Угорщині вірять, що політичні системи у їхніх країнах є повністю чи частково зіпсованими. У Німеччині та Швеції майже третина опитаних розділяє такі погляди.

Упередження щодо іммігрантів, мусульман та інших маргіналізованих груп зростають. У всіх країнах, де проводилося дослідження, близько третини респондентів мають негативне ставлення до іммігрантів. В Угорщині ця цифра сягає 60 відсотків.

Праві політики використовують це, аби збільшити свій політичний капітал, розповідає Джо Малхолл з Hope Charitable Trust.

"Хоча багато багато європейських ультраправих не змогли використати пандемію настільки, наскільки вони сподівалися, вона сповістила про народження нової доби конспірологічних теорій, коли люди намагаються знайти прості та односкладні пояснення для того, що виглядає як світ, над яким немає контролю", - пояснює він.

По всій Європі в останні місяці проходили протести проти локдаунів та урядів. Подекуди вони підживлювалися саме конспірологічними теоріями.

Зі Сполучених Штатів рух QAnon почав поширюватися й на іншій стороні Атлантики, особливо у Німеччині та Великобританії. Похмурі теорії про світову торгівлю дітьми та управління масовою свідомістю з боку голлівудських зірок, політиків та євреїв сплелися із традиційними антисемітськими мотивами. Автори дослідження вірять, що реальна небезпека, яку створюють ці упередження, може зберегтися навіть після пандемії.

Загроза правого тероризму

Автори дослідження попереджають, що загроза правоекстремістських терактів залишається високою по всій Європі.

При цьому серед прихильників конспірологічних теорій підтримка поступово зміщується з великих праворадикальних партій та організацій до транснаціональних рухів, які не мають жорсткої організації, розповідає Малхолл.

"Зараз праворадикальні активісти можуть долучатися до політики з комфортних і безпечних домівок, просто дивлячись відео на YouTube, відвідуючи праворадикальні сайти, спілкуючись на форумах, розмовляючи у голосових чатах сервісів на кшталт Discord та намагаючись переконувати "нормальних" у більш поширених соціальних мережах на кшталт Twitter та Facebook", - додає він.

Такі групи зазвичай не мають твердих планів щодо атак, зазначають автори дослідження, але вони заохочують одне одного до них у своїх групах та діляться ключовими знаннями.

Громадська активність для нейтралізації такого розпалювання ненависті ускладнена, адже місце знаходження осіб, залучених до неї, важко визначити, при цьому ці люди постійно взаємодіють між собою через національні кордони, зазначається у звіті дослідників.

Водночас представники трьох фондів, які проводили дослідження, говорять і про підстави для оптимізму. Прояви солідарності у багатьох містах та громадах, до яких призвела пандемія є такими, що надихають. Родини, райони та навіть абсолютні незнайомці допомагають та підтримують одне одного по всій Європі. Попри ненависть минулий рік продемонстрував чимало зворушливих прикладів жертовності, любові та надії.