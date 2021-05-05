 Пандемія COVID-19: чим заманюють на вакцинацію проти коронавірусу | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 26.05.2021

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Світ

Пандемія COVID-19: чим заманюють на вакцинацію проти коронавірусу

Безкоштовні "косяки", лотерея, купони і "сертифікати про безсмертя" - це неповний список принад, якими у різних країнах намагаються збільшити рівень вакцинації населення. Докладніше - у матеріалі DW.

Вакцинація у Белграді

Вакцинація і купон на отоварення: черги у торговельному центрі в Белграді

У США кампанія вакцинації іде семимильними кроками. Вже майже половина населення США отримала першу дозу вакцини, а 38 відсотків населення - повністю вакциновані. Якщо на початку року відчували нестачу вакцин, нині картина у спеціалізованих центрах вакцинації принципово змінилася, як і сам тренд, адже тепер у багатьох місцях пропозиція перевищує попит. В очікуванні охочих вакцини наразі простоюють на складах. Саме тому органи влади, підприємства й активісти останнім часом пропонують незвичні стимули й винагороди для тих, хто не поспішає зі щепленням проти SARS-CoV-2.

Делікатеси й грошова лотерея

Американський штат Огайо щотижня проводить розіграш мільйона доларів США серед вакцинованих громадян. У Нью-Йорку наприкінці квітня кожен, хто щепиться першою дозою вакцини, за бажання, міг взяти безкоштовний "косячок" з марихуаною. У штаті Мен вакцинуватися заохочують безкоштовною мисливською ліцензією. Справжній фурор викликала нова кампанія міста Новий Орлеан, де за кожну ін'єкцію вакцини пропонували взяти задарма фунт омарів.

Та не відстають і в інших частинах світу: в індійському Раджкоті ювеліри роздають вакцинованим золоті шпильки для носів, у Росії та Сербії подекуди видають купони на отоварення, а в румунській Трансильванії уколотися можна в замку самого Дракули, де після процедури видадуть "сертифікат про безсмертя".

Дивитись відео 01:20

(Не)страшна вакцинація у "замку Дракули" в Трансильванії (10.05.2021)

Скільки існують вакцини, стільки ж існує і скептицизм щодо них

Якими б оригінальними не видавалися ці способи залучення до вакцинації, насправді нічого нового у цьому немає. "Щось подібне супроводжувало вакцинацію проти віспи вже на початку XIX століття", - пояснює історик медицини з німецького Мюнстера Мальте Тіссен (Malte Thießen), який досліджує, зокрема, історію вакцинації. "Тоді щеплення було новинкою, і спочатку існував чималий скептицизм. Готовим прищепитися видавали продукти, солодощі або навіть нагороджували медалями за щеплення, стимулюючи до добровільної вакцинації".

Мальте Тіссен

Історик медицини Мальте Тіссен

Тож скептицизм щодо вакцинації настільки ж старий, як і самі щеплення, - і завжди був проблемою. Наприкінці 2018 року, ще до спалаху пандемії коронавірусної хвороби COVID-19, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) проголосила "низьку готовність до вакцинації" однією з десятьох найбільших глобальних загроз для здоров'я.

Доба імунізації

Причини такої недовіри до вакцин, на думку Тіссена, досить різноманітні. "З одного боку, вакцинація сама по собі суперечить здоровому глузду: мені в організм вводять щось, що може зробити мене хворим, і що потім повинно мене захищати. До того ж, дехто вважає, що краще перехворіти, загартувати організм", - каже дослідник.

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Крім того, багато кампаній з вакцинації, особливо в промислово розвинутих країнах, стали жертвами власного успіху. "Сьогодні ми фактично живемо в імунізовану епоху", - каже Тіссен. Кір, тиф, поліомієліт чи віспа більше не сприймаються невідворотною загрозою: "Думки про загрозу інфекційних хвороб майже повністю зникли з нашої свідомості - саме через те, що ми здебільшого витіснили їх із життя завдяки ефективним кампаніям вакцинації у 1950-их і 1960-их роках", - каже Тіссен і додає, що вакцинація з роками стала віддзеркаленням довіри до національних систем охорони здоров'я. Це помітно на прикладі Франції, де недовіра до державних органів традиційно є вищою, ніж у ФРН. "Тож і готовність до вакцинації там є нижчою", - зауважує німецький дослідник.

Вакцинація проти віспи у Великобританії, 1962 рік

Вакцинація проти віспи у Великобританії, 1962 рік

Схожі аргументи можна знайти в опитуванні Бюро перепису населення США, згідно з яким понад 20 відсотків американців усе ще не готові робити щеплення. Недовіра до самої вакцини, а також до уряду держави є одними з найчастіших аргументів противників вакцинації. Разом з тим, понад 20 відсотків опитаних заявили, що вважають робити щеплення просто непотрібним.

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Противники, скептики та буркуни

Саме в останній групі респондентів Мальте Тіссен вбачає найбільшу проблему, адже часто низька готовність до вакцинації не пов'язана із твердою принциповою позицією. У цьому контексті важливо розрізняти три групи. "Є, так звані, буркуни, які не долюблюють вакцинацію через різні незручності, є скептики, які принципово не заперечують проти вакцинації, але бажають мати спершу якнайбільше інформації, а є ще противники, які твердо виступають проти, аргументуючи це різними теоріями змови. Насправді, затяті переконані противники - найменша серед цих груп", - наголошує він і додає, що зазвичай йдеться про 2-5 відсотки принципових відмов від вакцинації.

Противниця вакцинації на демонстрації у США

Противниця вакцинації на демонстрації у США (архівне фото)

За словами Тіссена, переконувати ідейних противників - марно, а от до інших груп слід шукати підходи. Досвід кампаній вакцинації ХХ століття підказує, що один із важливих факторів - широка доступність вакцинації завдяки мобільним бригадам, відкриттю спеціалізованих центрів і навіть куточків вакцинації у супермаркетах та державних установах. Різні супровідні акції теж є ефективними. Наприклад, у згаданому вже Новому Орлеані за три години розійшлося 125 фунтів делікатесних омарів. За словами Тіссена, все це може видатися банальним або кумедним, але насправді "це вказує на те, що людям із цим комфортно. Тож, чим простішими є рішення, тим і ефективнішими", - резюмує Мальте Тіссен.

  • Підйом у турецькі гірські села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Туреччина: крутими стежками у гірські села

    Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.

  • Італія: крізь сніг і кригу

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Італія: крізь сніг і кригу

    Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.

  • Аляска: літаком на Юкон

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Аляска: літаком на Юкон

    Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.

  • Колумбія: роз'яснювальна робота серед корінного населення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах

    Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.

  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Мексика: багатогодинний піший марш

    Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.

  • Бразилія: доволі хитка справа

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


Дивитись відео 02:20

Перша вакцина проти коронавірусу для тварин (25.05.2021)

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Докладно

Вакцинація у Белграді

Чим у світі заманюють на вакцинацію проти коронавірусу

Безкоштовні "косяки", лотерея та омари - і це неповний список.  

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