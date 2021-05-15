 Коронавірус: Мальта оголосила про досягнення колективного імунітету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.05.2021

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Новини

Коронавірус: Мальта оголосила про досягнення колективного імунітету

На Мальті близько 70 відсотків дорослого населення уже отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19, повідомляє місцеве міністерство охорони здоров'я.

Столиця Республіки Мальта - Валлетта

Столиця Республіки Мальта - Валлетта

Мальта, за заявою місцевого міністерства охорони здоров'я, стала першою державою ЄС, де з'явився колективний імунітет до коронавірусу. Як повідомило відомство у вівторок, 25 травня, близько 70 відсотків дорослого населення уже отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19. 42 відсотки населення від 16 років щепилися двічі. Серед людей у віці від 60 років доля вакцинованих сягає 95 відсотків, ідеться у повідомленні відомства.

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Повідомляється, що у випадку зниження числа заражень коронавірусом з 1 липня уряд послабить вимогу носіння захисних масок. Між тим обов'язок перебувати у захисній масці на пляжах Мальти скасовують уже з наступного тижня.

Дивитись відео 26:18

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