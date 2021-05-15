Коронавірус: експерти у ФРН попереджають про повторну вакцинацію вже восени

У Німеччині "Вірус нікуди не зникне. Тож нинішні щеплення від коронавірусу не останні, - пояснив голова комісії Томас Мертенс (Thomas Mertens) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. - Треба бути готовими до того, що в наступному році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення".

Своєю чергою, експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я, колишній епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) зазначив, що імунний захист після щеплення тримається пів року. Тому деяким жителям ФРН доведеться повторно вакцинуватись уже восени, зазначив політик. Якщо ж в країні почнуть поширюватися варіанти коронавірусу, проти яких наявні вакцини будуть малоефективні, почати робити щеплення вдосконаленими препаратами потрібно буде вже раніше, вважає він.

Як повідомлялось, у ФРН перше щеплення від коронавірусу отримали понад 30 мільйонів людей.

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Між тим у Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом становить 8500 випадків, повідомив Інститут імені Роберта Коха, що на понад чотири тисяі випадків менше, ніж тиждень тому. В Інституті однак зважають на вихідний день, коли менше людей звертаються до лікара, а статистичні дані надаються з запізненням. За останні 7 днів з розрахунку на 100 000 жителів зареєстровано 83,1 випадка зараження. Днем раніше цей показник становив 87,3 випадку, а тижнем раніше - 118,6.

Загалом від початку пандемії у ФРН, де мешкає блзько 84 мільйонів людей, виявлено 3,6 мільйона випадків зараження. За останні 24 години помер 71 пацієнт, загальне число летальних випадків зросло до 86096. Одужали від COVID-19 понад 3,29 млн осіб.