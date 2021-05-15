 Коронавірус: експерти у ФРН попереджають про повторну вакцинацію вже восени | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2021

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Коронавірус: експерти у ФРН попереджають про повторну вакцинацію вже восени

У німецькій комісії з вакцинації вважають високою ймовірність того, що жителям країни доведеться робити повторне щеплення від коронавірусу найпізніше у 2022 році. Між тим число добових заражень у ФРН знижується.

Coronavirus - Impfung in Berlin

У Німеччині "Вірус нікуди не зникне. Тож нинішні щеплення від коронавірусу не останні, - пояснив голова комісії Томас Мертенс (Thomas Mertens) в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke. - Треба бути готовими до того, що в наступному році, можливо, всім нам доведеться освіжити щеплення".

Своєю чергою, експерт Соціал-демократичної партії Німеччини з питань охорони здоров'я, колишній епідеміолог Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) зазначив, що імунний захист після щеплення тримається пів року. Тому деяким жителям ФРН доведеться повторно вакцинуватись уже восени, зазначив політик. Якщо ж в країні почнуть поширюватися варіанти коронавірусу, проти яких наявні вакцини будуть малоефективні, почати робити щеплення вдосконаленими препаратами потрібно буде вже раніше, вважає він.

Як повідомлялось, у ФРН перше щеплення від коронавірусу отримали понад 30 мільйонів людей.

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Між тим у Німеччині добовий приріст заражень коронавірусом становить 8500 випадків, повідомив Інститут імені Роберта Коха, що на понад чотири тисяі випадків менше, ніж тиждень тому. В Інституті однак зважають на вихідний день, коли менше людей звертаються до лікара, а статистичні дані надаються з запізненням. За останні 7 днів з розрахунку на 100 000 жителів зареєстровано 83,1 випадка зараження. Днем раніше цей показник становив 87,3 випадку, а тижнем раніше - 118,6.

Загалом від початку пандемії у ФРН, де мешкає блзько 84 мільйонів людей, виявлено 3,6 мільйона випадків зараження. За останні 24 години помер 71 пацієнт, загальне число летальних випадків зросло до 86096. Одужали від COVID-19 понад 3,29 млн осіб.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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