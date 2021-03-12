 Вакцина Novavax показала ефективність у 96 відсотків - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2021

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Вакцина Novavax показала ефективність у 96 відсотків - дослідження

Таку ефективність препарат продемонстрував у випадку з початковою версією коронавірусу. У запобіганні зараженню британським варіантом вірусу ефективність Novavax дещо нижча - 86 відсотків.

Вакцина від коронавірусу Novavax

Вакцина Novavax показала ефективність у 96 відсотків - дослідження

Американська вакцина Novavax на 96 відсотків ефективна у запобіганні інфікуванню початковою версією коронавірусу і на 86 відсотків - британським варіантом SARS-CoV-2.

Такі висновки випливають з даних третьої фази випробування препарату у Великобританії, які були поширені компанією у четвер, 11 березня, повідомляє агентство Reuters.

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За результатами меншого дослідження, проведеного в Південній Африці, де поширена місцева мутація коронавірусу, вакцина показала ефективність лише у 55 відсотків.

Разом з тим, в обох дослідженнях серед тих, хто отримав вакцину, не було жодного випадку важкої хвороби або смерті.

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Зазначається, що результати остаточної фази випробувань значною мірою відповідали проміжним даним, опублікованим у січні.

Компанія-розробниця вакцини розраховує використати ці дані для подання на отримання дозволу регуляторних органів у різних країнах світу.

Нагадаємо, Україна домовилася про постачання 15 мільйонів доз вакцини Novavax, яка вироблятиметься за ліцензією індійським Serum Institute.

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    Автор: Андрій Гурков


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