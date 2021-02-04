Оксфордський університет протестує вакцину AstraZeneca на дітях і підлітках

Дослідники Оксфордського університету вирішили перевірити ефективність розробленої ними спільно з компанією AstraZeneca вакцини від коронавірусу на дітях і підлітках. Про проведення відповідних клінічних досліджень у Оксфорді повідомили в суботу, 13 лютого.

За словами представників університету, препарат буде випробуваний на 300 добровольцях у віці від 6 до 17 років. "Важливо вивчити, як діти та підлітки реагують на вакцину, оскільки деякі діти можуть отримати користь від вакцинації", - сказав експерт Оксфордського університету Ендрю Поллард, цитує інформагенція dpa. Перші тести розпочнуть у цьому місяці. У межах дослідження до 240 осіб отримають вакцину, а решта - плацебо.

Раніше в Королівському коледжі педіатрії та дитячого здоров'я застерігали, що COVID-19 також може призводити до смерті або серйозних захворювань у дітей. Утім, експерти наголошували, що у дітей тяжкий перебіг хвороби, що призводить до смерті, фіксували рідко.

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Водночас у Оксфорді наголошують, що пандемія COVID-19 вкрай негативо позначилася на освіті, соціальному розвитку та емоційному стані дітей і молоді. Тому "важливо збирати дані про безпеку та імунну реакцію на вакцину" AstraZeneca, розроблену спільно з фахівцями Оксфордського університету, зазначили науковці.

Нагадаємо, особливості саме цієї розробки полягають в тому, що її можна зберігати та перевозити в звичайних холодильниках. Це кардинально відрізняє її від німецько-американської вакцини компаній BioNTech і Pfizer, якій потрібна температура мінус 70 градусів за Цельсієм, що значно ускладнює логістику.

Як повідомлялося, цю вакцину дозволили застосовувати в Європейському Союзі та Великобританії.