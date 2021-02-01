COVID-19: Євросоюз придбає ще 300 мільйонів доз вакцини Moderna
У Єврокомісії повідомили про укладення другого контракту з американською компанією Moderna на постачання 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Половина доз має надійти вже до кінця 2021 року.
Вакцина компанії Moderna продемонструвала свою ефективність і проти мутованих варіантів коронавірусу
Європейський Союз вирішив замовити ще 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna. Про відповідну другу угоду з цим виробником повідомила в середу, 17 лютого, голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також в самій фармкомпанії.
За даними останньої, згідно з умовами контракту, до кінця поточного року - в третьому і четвертому кварталах - мають надійти 150 мільйонів доз цього препарату. Раніше Єврокомісія замовила 80 мільйонів доз цієї вакцини з опціоном ще на 80 мільйонів доз. Загалом, згідно з цими двома контрактами, Moderna бере на себе зобов'язання до кінця 2021 року поставити в ЄС 310 мільйонів доз, повідомили в компанії. Крім того, Брюссель гарантував собі опціон на ще 150 мільйонів доз вакцини, що можуть надійти в наступному році, додали в компанії, передає інформагенція dpa.
Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії Moderna, як і вакцина Biontech/Pfizer, яка була схвалена в ЄС першою, заснований на новітній РНК-технології. За інформацією, наданою натепер виробниками - компаніями Biontech, Pfizer і Moderna - ці вакцини також допомагають проти нових виявлених поки що варіантів коронавірусу.
Новий план протидії пандемії
Цього ж дня Урсула фон дер Ляєн представила план протидії новим мутованим варіантам коронавірусу. Цей план містить три головних пункти: виявлення нових варіантів коронавірусу, швидка розробка й схвалення вакцини проти цих патогенів, а також розширення потужностей з виробництва цих препаратів.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.