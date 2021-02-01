COVID-19: Євросоюз придбає ще 300 мільйонів доз вакцини Moderna

Європейський Союз вирішив замовити ще 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna. Про відповідну другу угоду з цим виробником повідомила в середу, 17 лютого, голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також в самій фармкомпанії.

За даними останньої, згідно з умовами контракту, до кінця поточного року - в третьому і четвертому кварталах - мають надійти 150 мільйонів доз цього препарату. Раніше Єврокомісія замовила 80 мільйонів доз цієї вакцини з опціоном ще на 80 мільйонів доз. Загалом, згідно з цими двома контрактами, Moderna бере на себе зобов'язання до кінця 2021 року поставити в ЄС 310 мільйонів доз, повідомили в компанії. Крім того, Брюссель гарантував собі опціон на ще 150 мільйонів доз вакцини, що можуть надійти в наступному році, додали в компанії, передає інформагенція dpa.

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Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії Moderna, як і вакцина Biontech/Pfizer, яка була схвалена в ЄС першою, заснований на новітній РНК-технології. За інформацією, наданою натепер виробниками - компаніями Biontech, Pfizer і Moderna - ці вакцини також допомагають проти нових виявлених поки що варіантів коронавірусу.

Новий план протидії пандемії

Цього ж дня Урсула фон дер Ляєн представила план протидії новим мутованим варіантам коронавірусу. Цей план містить три головних пункти: виявлення нових варіантів коронавірусу, швидка розробка й схвалення вакцини проти цих патогенів, а також розширення потужностей з виробництва цих препаратів.