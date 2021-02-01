 COVID-19: Євросоюз придбає ще 300 мільйонів доз вакцини Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: Євросоюз придбає ще 300 мільйонів доз вакцини Moderna

У Єврокомісії повідомили про укладення другого контракту з американською компанією Moderna на постачання 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Половина доз має надійти вже до кінця 2021 року.

Вакцина компанії Moderna

Вакцина компанії Moderna продемонструвала свою ефективність і проти мутованих варіантів коронавірусу

Європейський Союз вирішив замовити ще 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna. Про відповідну другу угоду з цим виробником повідомила в середу, 17 лютого, голова Європейської Комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також в самій фармкомпанії.

За даними останньої, згідно з умовами контракту, до кінця поточного року - в третьому і четвертому кварталах - мають надійти 150 мільйонів доз цього препарату. Раніше Єврокомісія замовила 80 мільйонів доз цієї вакцини з опціоном ще на 80 мільйонів доз. Загалом, згідно з цими двома контрактами, Moderna бере на себе зобов'язання до кінця 2021 року поставити в ЄС 310 мільйонів доз, повідомили в компанії. Крім того, Брюссель гарантував собі опціон на ще 150 мільйонів доз вакцини, що можуть надійти в наступному році, додали в компанії, передає інформагенція dpa.

Читайте також: Чому в Євросоюзі гальмує вакцинація від COVID-19

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу компанії Moderna, як і вакцина Biontech/Pfizer, яка була схвалена в ЄС першою, заснований на новітній РНК-технології. За інформацією, наданою натепер виробниками - компаніями Biontech, Pfizer і Moderna - ці вакцини також допомагають проти нових виявлених поки що варіантів коронавірусу.

Новий план протидії пандемії

Цього ж дня Урсула фон дер Ляєн представила план протидії новим мутованим варіантам коронавірусу. Цей план містить три головних пункти: виявлення нових варіантів коронавірусу, швидка розробка й схвалення вакцини проти цих патогенів, а також розширення потужностей з виробництва цих препаратів.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 01:56

Мутації коронавірусу: як їх виявити (01.02.2021)

DW.COM

У ЄС схвалили вакцину від коронавірусу компанії Moderna

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) схвалило розроблену компанією Moderna вакцину від коронавірусу. Використання схваленої вакцини ще має дозволити Єврокомісія.  

У ФРН починають розподіл вакцини Moderna

Очікується, що близько двох мільйонів доз вакцини Moderna мають надійти до Німеччини до кінця першого кварталу, а близько 50 мільйонів доз до кінця року, заявив глава МОЗ країни.  

Вакцини від СОVID-19: німецький вчений про їхню ефективність та безпечність

Наскільки безпечні вакцини від коронавірусу, які вже вийшли на ринок? На що треба зважати алергікам і вагітним? Відповідає один з провідних біохіміків Німеччини Пауль Цихутек.  

Johnson & Johnson подала заявку на схвалення вакцини від COVID-19 в ЄС

У європейському дозвільному органі повідомили, що американська компанія Johnson & Johnson подала документи для умовного дозволу на застосування своєї вакцини від коронавірусу в ЄС.  

Наскільки небезпечний новий коронавірус з Великобританії з двома мутаціями

Комбінація британського і південноафриканського варіантів робить коронавірус ще більш заразним і навіть може поставити під сумнів ефективність вакцин.  

Також за темою

Themenbild - Europa Coronavirus

Євросоюз підтримає вакцинацію від коронавірусу в Україні 11.02.2021

У представництві ЄС в Україні заявили, що Брюссель підтримає вакцинацію від COVID-19 в Україні у рамках проєкту для країн "Східного партнерства" на 40 мільйонів євро.

Ukraine Präsident Volodymyr Zelensky und Premierminister Boris Johnson

Вакцини для України: Зеленський просить у ЄС пришвидшення 29.01.2021

Виділених у рамках фонду COVAX вакцин замало для України, наголосив президент Володимир Зеленський у розмові з головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

AstraZeneca - Impfstoffhersteller

У ЄС дозволили використання вакцини компанії AstraZeneca 29.01.2021

Єврокомісія дозволила застосування вакцини від коронавірусу, розробленої британсько-шведською фармкомпанією AstraZeneca.

Реклама

Докладно

Канал Шарія на Youtube

Підозра від СБУ: що відомо про Анатолія Шарія

Чим відомий блогер Анатолій Шарій, якому СБУ закидає державну зраду та розпалювання ворожнечі.  

Protest Autos Ukraine Import Sprit

Коли зникнуть "євробляхи" (відео)

Чи допоможуть нові законопроєкти про розмитнення євроблях, які 18 лютого розгляне Верховна Рада?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  