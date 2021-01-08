У ФРН починають розподіл вакцини Moderna

До Німеччини у понеділок, 11 січня, привезли перші 60 тисяч доз вакцини Moderna від коронавірусу. У вівторок, 12 січня, їх мають розподілити всередині країни між федеральними землями у місцеві центри вакцинації. Цю інформацію підтвердив речник федерального міністерства охорони здоров'я Німеччини, передає агенція dpa.

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Вакцина Moderna прибула до ФРН через два тижні після початку вакцинації першою затвердженою в ЄС вакциною від німецького розробника Biontech та американської компанії Pfizer.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) очікує, що близько двох мільйонів доз вакцини Moderna надійдуть до Німеччини до кінця першого кварталу, а близько 50 мільйонів доз до кінця року.

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Вакцина компанії Moderna, так само як і Biontech і Pfizer, є мРНК-вакциною (генна вакцина - Ред.), що не містить послаблених або мертвих вірусів, а лише схему компонента збудника COVID-19.

Голова постійної комісії з вакцинації Томас Мертенс (Thomas Mertens) заявив, що обидві вакцини "еквівалентні за ефективністю та безпекою". При цьому у жителі Німеччини не буде можливості вибору вакцини від коронавірусу, якою їх будуть щеплювати.

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