 У ФРН починають розподіл вакцини Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2021

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Новини

У ФРН починають розподіл вакцини Moderna

Очікується, що близько двох мільйонів доз вакцини Moderna мають надійти до Німеччини до кінця першого кварталу, а близько 50 мільйонів доз до кінця року, заявив глава МОЗ країни.

До Німеччини прибули перші дози вакцини Moderna від коронавірусу

До Німеччини прибули перші дози вакцини Moderna від коронавірусу

До Німеччини у понеділок, 11 січня, привезли перші 60 тисяч доз вакцини Moderna від коронавірусу. У вівторок, 12 січня, їх мають розподілити всередині країни між федеральними землями у місцеві центри вакцинації. Цю інформацію підтвердив речник федерального міністерства охорони здоров'я Німеччини, передає агенція dpa.

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Вакцина Moderna прибула до ФРН через два тижні після початку вакцинації першою затвердженою в ЄС вакциною від німецького розробника Biontech та американської компанії Pfizer.

Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn) очікує, що близько двох мільйонів доз вакцини Moderna надійдуть до Німеччини до кінця першого кварталу, а близько 50 мільйонів доз до кінця року.

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Вакцина компанії Moderna, так само як і Biontech і Pfizer, є мРНК-вакциною (генна вакцина - Ред.), що не містить послаблених або мертвих вірусів, а лише схему компонента збудника COVID-19.

Голова постійної комісії з вакцинації Томас Мертенс (Thomas Mertens) заявив, що обидві вакцини "еквівалентні за ефективністю та безпекою". При цьому у жителі Німеччини не буде можливості вибору вакцини від коронавірусу, якою їх будуть щеплювати.

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  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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