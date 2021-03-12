Болгарія також призупинила використання вакцини AstraZeneca

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у п'ятницю, 12 березня, дав розпорядження призупинити використання вакцини AstraZeneca. "Я наказую припинити вакцинацію препаратом AstraZeneca до тих пір, поки Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не розвіє всі сумніви в його безпеці", - цитує Борисова пресслужба уряду.

Борисов також заявив, що щеплення повинні припинитися до тих пір, поки країна не отримає "письмову заяву з точним і чітко підтвердженим висновком - можна використовувати вакцину чи ні".

Читайте також: Румунія частково призупиняє щеплення вакциною AstraZeneca

У ВООЗ закликають продовжувати вакцинацію

Тим часом у ВООЗ заявили, що не бачать причин припиняти використання вакцини AstraZeneca. "Так, ми маємо продовжувати використовувати вакцину AstraZeneca. (...) Немає причин не використовувати її", - заявила представниця організації Маргарет Гарріс.

На підтримку продовження використання вакцини AstraZeneca виступив також міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn), передає агентство dpa. "З того, що ми знаємо на даний час, переваги набагато більші, ніж ризики", - заявив Шпан. Німецький урядовець додав, що він "шкодує, що деякі країни призупинили використання вакцини AstraZeneca".

Читайте також: Рим заборонив експорт вакцини Astrazeneca до Австралії

Нагадаємо, раніше влада Данії, Ісландії і Норвегії призупинила кампанію вакцинації проти COVID-19 препаратом AstraZeneca через утворення тромбів у декількох данських пацієнтів, яким зробили щеплення. Водночас зв'язок між утворенням тромбів та вакциною AstraZeneca не доведено.

Трохи згодом про призупинення або перенесення вакцинації заявили в Італії, Румунії і Таїланді.

Напередодні Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що вакцинація препаратом AstraZeneca не підвищує ризику виникнення тромбів і застосування вакцини можна продовжувати. З аналогічним повідомленням виступили відомства з охорони здоров'я Канади та Австралії.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Moderna: родом з університету Гарварда На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу У AstraZeneca - "оксфордська вакцина" Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу "Спутник V": найперша реєстрація У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sinovac: тихий конкурент з Китаю Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу CureVac: принтер для вакцин від Tesla Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу Johnson&Johnson: достатньо однієї дози Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen. Автор: Андрій Гурков





