 США нададуть іншим країнам ще 20 мільйонів доз вакцин від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2021

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Новини

США нададуть іншим країнам ще 20 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Загалом США пообіцяли відправити в інші країни до кінця червня 80 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Джо Байден пообіцяв, що США не купуватимуть поставками прихильність інших держав.

Джо Байден пообіцяв, що Вашингтон не забезпечуватиме поставками вакцин прихильність інших держав

Джо Байден пообіцяв, що Вашингтон не забезпечуватиме поставками вакцин прихильність інших держав

США нададуть іншим країнам  до кінця червня ще 20 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це у понеділок, 17 травня, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

"Ми знаємо, що Америка ніколи не буде повністю в безпеці, поки пандемія, що вирує у всьому світі, не буде під контролем", - сказав Байден, цитує інформагентство dpa. При цьому президент США наголосив, що "ми не використовуватимемо наші вакцини для забезпечення прихильності інших країн".

Таким чином, Вашингтон планує надати іншим країнам у найближчі місяці близько 80 мільйонів доз. У квітні уряд США оголосив, що віддасть за кордон 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яку Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) поки ще не допустило для використання в країні. 

Як зазначила речниця Білого Дому Джен Псакі, Вашингтон очікує схвалення вакцини AstraZeneca управлінням, що дозволить поставити всі 80 мільйонів вакцин країнам світу до кінця червня цього року.

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За даними Білого дому, додаткові 20 мільйонів доз, про які оголосили 17 травня, - вакцини. які затверджені для екстреного використання в США. Такими наразі є препарати BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. 

Раніше уряд США вже надав чотири мільйони доз вакцини проти AstraZeneca своїм сусідам - Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, препарати BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca передбачають введення двох доз для повного захисту від коронавірусу, тоді як у випадку Johnson & Johnson достатньо однієї дози. США забезпечили себе достатньою кількістю вакцин для імунунізації населення та цілком можуть обійтися без використання препарату AstraZeneca.

У США повністю вакциновані вже 37 відсотків всього населення. Якщо брати до уваги лише доросле населення, то частка повністю вакцинованих становить 47 відсотків. 

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    Автор: Андрій Гурков


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