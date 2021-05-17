США нададуть іншим країнам ще 20 мільйонів доз вакцин від коронавірусу
Загалом США пообіцяли відправити в інші країни до кінця червня 80 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Джо Байден пообіцяв, що США не купуватимуть поставками прихильність інших держав.
Джо Байден пообіцяв, що Вашингтон не забезпечуватиме поставками вакцин прихильність інших держав
США нададуть іншим країнам до кінця червня ще 20 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це у понеділок, 17 травня, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден.
"Ми знаємо, що Америка ніколи не буде повністю в безпеці, поки пандемія, що вирує у всьому світі, не буде під контролем", - сказав Байден, цитує інформагентство dpa. При цьому президент США наголосив, що "ми не використовуватимемо наші вакцини для забезпечення прихильності інших країн".
Таким чином, Вашингтон планує надати іншим країнам у найближчі місяці близько 80 мільйонів доз. У квітні уряд США оголосив, що віддасть за кордон 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яку Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) поки ще не допустило для використання в країні.
Як зазначила речниця Білого Дому Джен Псакі, Вашингтон очікує схвалення вакцини AstraZeneca управлінням, що дозволить поставити всі 80 мільйонів вакцин країнам світу до кінця червня цього року.
За даними Білого дому, додаткові 20 мільйонів доз, про які оголосили 17 травня, - вакцини. які затверджені для екстреного використання в США. Такими наразі є препарати BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.
Раніше уряд США вже надав чотири мільйони доз вакцини проти AstraZeneca своїм сусідам - Мексиці та Канаді.
Нагадаємо, препарати BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca передбачають введення двох доз для повного захисту від коронавірусу, тоді як у випадку Johnson & Johnson достатньо однієї дози. США забезпечили себе достатньою кількістю вакцин для імунунізації населення та цілком можуть обійтися без використання препарату AstraZeneca.
У США повністю вакциновані вже 37 відсотків всього населення. Якщо брати до уваги лише доросле населення, то частка повністю вакцинованих становить 47 відсотків.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.
Автор: Андрій Гурков
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