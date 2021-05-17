США нададуть іншим країнам ще 20 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

США нададуть іншим країнам до кінця червня ще 20 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про це у понеділок, 17 травня, заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден.

"Ми знаємо, що Америка ніколи не буде повністю в безпеці, поки пандемія, що вирує у всьому світі, не буде під контролем", - сказав Байден, цитує інформагентство dpa. При цьому президент США наголосив, що "ми не використовуватимемо наші вакцини для забезпечення прихильності інших країн".

Таким чином, Вашингтон планує надати іншим країнам у найближчі місяці близько 80 мільйонів доз. У квітні уряд США оголосив, що віддасть за кордон 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, яку Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) поки ще не допустило для використання в країні.

Як зазначила речниця Білого Дому Джен Псакі, Вашингтон очікує схвалення вакцини AstraZeneca управлінням, що дозволить поставити всі 80 мільйонів вакцин країнам світу до кінця червня цього року.

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За даними Білого дому, додаткові 20 мільйонів доз, про які оголосили 17 травня, - вакцини. які затверджені для екстреного використання в США. Такими наразі є препарати BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.

Раніше уряд США вже надав чотири мільйони доз вакцини проти AstraZeneca своїм сусідам - Мексиці та Канаді.

Нагадаємо, препарати BioNTech/Pfizer, Moderna та AstraZeneca передбачають введення двох доз для повного захисту від коронавірусу, тоді як у випадку Johnson & Johnson достатньо однієї дози. США забезпечили себе достатньою кількістю вакцин для імунунізації населення та цілком можуть обійтися без використання препарату AstraZeneca.

У США повністю вакциновані вже 37 відсотків всього населення. Якщо брати до уваги лише доросле населення, то частка повністю вакцинованих становить 47 відсотків.

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