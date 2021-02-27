 Єврокомісія відреагувала на закиди щодо несправедливого розподілу вакцин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.03.2021

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Новини

Єврокомісія відреагувала на закиди щодо несправедливого розподілу вакцин

У Єврокомісії кажуть, що держави-члени ЄС самі вирішили зробити механізм розподілу вакцин більш гнучким - з урахуванням епідеміологічної ситуації та потреб у вакцинації.

Niederlande COVID-19-Impfstoffzentrum in Huizen

Єврокомісія (ЄК) згодна з позицією кількох країн-членів ЄС у тому, що найбільш справедливим принципом розподілу вакцин від коронавірусу є розподіл пропорційно кількості населення окремих держав Євросоюзу. "Це рішення, яке комісія запропонувала для всіх угод про попередню закупівлю (вакцин). Це - справедливе рішення, оскільки вірус вражає однаково скрізь, у всіх частинах ЄС", - йдеться в заяві комісії, опублікованій у суботу, 13 березня. Так Єврокомісія відреагувала на закиди шістьох країн, які невдоволені розподілом вакцин.

Комісія також зазначила, що розподіл вакцин за угодами про попередню закупівлю "здійснюється в ході прозорого процесу". Країни-члени ЄС "вирішили відійти від пропозиції комісії, додавши гнучкості, яка дозволяє погоджувати інший розподіл доз з урахуванням епідеміологічної ситуації та потреб у вакцинації кожної країни", йдеться у заяві.

Відповідно до такої системи, якщо держава вирішує не вибирати належну їй за пропорційним розподілом квоту, дози перерозподіляються між іншими зацікавленими країнами. Це призвело до зміни пропорційного розподілу, запропонованого ЄК за всіма шістьма угодами про попередню закупівлю вакцин.

Як наголошують у Єврокомісії, якщо держави-члени захочуть повернутися до пропорційної основи, вони будуть повинні досягнути відповідної домовленості.

Раніше федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив про те, що деякі країни ЄС могли окремо від інших держав підписати контракти на додаткові поставки вакцини.

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    Автор: Андрій Гурков


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