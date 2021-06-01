В Україну привезли ще понад 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca

В Україну прибула нова партія вакцин AstraZeneca - 705 600 доз, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у сомережі Facebook у четвер, 3 червня.

"Дану партію будемо використовувати для вакцинації другою дозою тих, хто отримав перше щеплення вакцинами CoviShield/AstraZeneca і AstraZeneca-SKBio", - пояснив глава МОЗ України.

Він уточнив, що це, зокрема, медики та інші працівники закладів охорони здоров'я, учасники Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальні працівники, священнослужителі, співробітники МВС, СБУ та люди віком від 65 років.

"Окремо зазначу, що друге щеплення отримають також і люди, які вакцинувались залишковими дозами та громадські діячі", - написав Ляшко.

За його словами, Україна отримала цю партію вакцин завдяки участі в глобальній ініціативі COVAX. Це вже четверта поставка вакцин від коронавірусу в Україну в межах ініціативи COVAX, зазначається на сайті МОЗ України. Раніше в рамках цієї ініціативи Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer/BioNTech i 367 200 доз вакцини AstraZeneca

Раніше повідомлялося, що в Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca.

Згідно з останніми даними, всього в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 1 076 793 людини, а дві дози - 138 090 осіб.

Згідно з даними МОЗ, станом на ранок 3 червня в Україні за добу виявили ​​2581 нових випадків зараження коронавірусом, 102 людини померли, а 1059 осіб було госпіталізовано. Також повідомляється про 9519 людей, які одужали. За минулу добу зробили 58 729 тестів на коронавірус. Найбільше інфікувань зареєстрували у Києві (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях. Загалом з початку пандемії в Україні офіційно виявили 2,2 мільйона заражень коронавірусом, 50 959 людей померли.

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