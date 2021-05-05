 В Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca - МОЗ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2021

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В Україні майже закінчилася вакцина AstraZeneca - МОЗ

У пунктах щеплень в усій Україні використано майже всю вакцину AstraZeneca, призначену для імунізації першою дозою, повідомляє МОЗ.

В Україні закінчилася вакцина AstraZeneca

В Україні закінчилася вакцина AstraZeneca

Міністерство охорони здоров'я України повідомило в четвер, 13 травня, про використання майже всіх запасів вакцини від коронавірусу, розробленою компанією AstraZeneca. За даними відомства, станом на 12 травня в пунктах щеплень в усій Україні використано майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield і SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою.

Цей препарат для першої дози закінчився в пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей і міста Києва. Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей відновиться після отримання нової партії вакцини, йдеться в повідомленні МОЗ.

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Водночас частину цієї вакцини, загалом 26 тисяч доз, зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалися з 24 лютого, додали у відомстві.

Імунізація іншими вакцинами триває

Водночас триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати, зокрема, CoronaVac виробництва китайської фармкомпанії Sinovac Biotech та препарат від BioNTech/Pfizer. Ними щеплять медиків і працівників закладів охорони здоров'я, мешканців і персонал будинків для літних людей і спеціалізованих інтернатів та низку інших груп населення, що мають пріоритет у щепленнях.

Загалом від початку вакцинальної кампанії станом на 12 травня здійснено близько 905 тисяч щеплень. Вакциновано понад 901 тисячу осіб, із них отримали першу дозу 901 105 осіб, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 3 828 осіб.

Нагадаємо, раніше влада Данії та Норвегії повідомила про виключення вакцини AstraZeneca зі списку препаратів для імунізації населення цих країн від коронавірусу. Причина - випадки тромбозу, що фіксувалися в декого з вакцинованих цим препаратом.

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    Автор: Андрій Гурков


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ЄС відмовився від подальшого замовлення вакцини AstraZeneca

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