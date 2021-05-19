 МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca, вироблену в ЄС

У МОЗ запевняють, що до кінця поточного тижня в рамках ініціативи COVAX в Україну мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca виробництва ЄС

МОЗ України зареєструвало вакцину AstraZeneca виробництва ЄС

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України 31 травня зареєструвало вакцину проти COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Про це пресслужба відомства повідомила у вівторок, 1 червня.

Як зазначається у повідомленні на сайті міністерства, цей препарат виробляється в Італії і має торговельну назву AstraZeneca. Він вже отримав дозвіл на використання у ЄС, Великобританії, Індії та Канаді, схвалила його і Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

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Поставки в рамках ініціативи COVAX

Вже до кінця поточного тижня в рамках глобальної ініціативи COVAX до України мають надійти понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Вона буде призначена для вакцинації другою дозою тих, в кого минув інтервал у 12 тижнів після першого щеплення.

Йдеться, зокрема, про працівників закладів охорони здоров'я, учасників Операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України, соціальних працівників, священнослужителів, співробітників МВС, СБУ, людей віком від 65 років. Також другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувалися залишковими дозами, або громадські діячі, запевнили в МОЗ.

Вакцини AstraZeneca різного виробництва

У МОЗ нагадали, що в Україні роблять щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою в Індії, та вакциною AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. "Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними", - запевнили у відомстві.

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Україна отримала інформацію від COVAX про постачання від 2,2 до 3,7 мільйона доз вакцин AstraZeneca у першому та другому кварталі 2021 року, з яких понад 367 тисяч доз вакцини південнокорейського виробництва доставили у травні, кажуть у МОЗ. Крім того, цю вакцину закуповують за державні кошти напряму у виробників. Перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca/Covishield доставили з Індії в лютому 2021 року.

Понад мільйон щеплень в Україні

Нагадаємо, у середині травня МОЗ повідомило, що у пунктах щеплень використано майже всю вакцину AstraZeneca, призначену для імунізації першою дозою.

За даними міністерства, станом на 1 червня від початку кампанії з вакцинації в Україні від коронавірусу щеплено 1 мільйон 32 тисячі осіб, з них дві дози отримали 129,5 тисячі осіб, загалом проведено близько 1,16 мільйона щеплень.

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  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

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    Зімбабве: складно прохідними шляхами

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  • Індонезія: в супроводі охоронців

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    Індонезія: в супроводі охоронців

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  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

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    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


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