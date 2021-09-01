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Wizz Air

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Wizz Air".

Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для екіпажів на рейсах

Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для екіпажів на рейсах 01.09.2021

Нове правило щодо повної вакцинації від коронавірусу стосуватиметься як пілотів, так і бортпровідників Wizz Air.
Епідемія коронавірусу: МАУ та інші авіакомпанії скасовують рейси

Епідемія коронавірусу: МАУ та інші авіакомпанії скасовують рейси 10.03.2020

Через запровадження карантину по всій території Італії авіакомпанії скасовують рейси до цієї країни. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) повідомила про скорочення рейсів ще до низки європейських країн.
Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії за обмеження багажу

Ryanair і Wizz Air оштрафували в Італії за обмеження багажу 22.02.2019

Лоукостери Ryanair та Wizz Air мають сплатити в Італії мільйонні штрафи за обмеження розмірів ручної поклажі і вимогу оплачувати її більші габарити.

Wizz Air відновить роботу української доньки у 2019 році

Wizz Air відновить роботу української "доньки" у 2019 році 21.11.2018

Лоукостер хоче відновити роботу дочірньої "Візз Ейр Україна", яку він закрив у 2015 році. Авіакомпанія планує інвестувати у розширення флоту 2,5 мільярда доларів.
Ryanair та Wizz Air запустили шість нових рейсів з України

Ryanair та Wizz Air запустили шість нових рейсів з України 30.10.2018

Лоукостер Ryanair виконуватиме рейси з Львова до Кракова, а Wizz Air літатиме зі Львова до Братислави та Вільнюса, з Харкова до Гданська Вроцлава і з Києва до Відня.
Чи зможе Польща побудувати найбільший аеропорт в Європі?

Чи зможе Польща побудувати найбільший аеропорт в Європі? 11.10.2018

Польський уряд планує, що нове летовище обслуговуватиме до 100 мільйонів пасажирів на рік. Загальна вартість проекту - 16,5 мільярда євро. Однак чи вдасться Варшаві знайти інвесторів?
Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки?

Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки? 03.09.2018

Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW.
Друге пришестя Ryanair в Україну: чи стануть авіаквитки дійсно дешевшими

Друге пришестя Ryanair в Україну: чи стануть авіаквитки дійсно дешевшими 27.03.2018

Поява Ryanair в Україні зробить авіаподорожі доступнішими, але обвалу цін експерти не прогнозують. А зниження зборів аеропортів у догоду лоукостеру може негативно позначитися на й без того неідеальній інфраструктурі.
Авіакомпанія Wizz Air відновить польоти з Харкова та розширить напрямки зі Львова

Авіакомпанія Wizz Air відновить польоти з Харкова та розширить напрямки зі Львова 27.11.2017

Навесні 2018 року авіакомпанія Wizz Air відкриє п'ять нових маршрутів з Харкова та Львова. Також заплановане відкриття нових напрямків з Києва.
У марафоні в Києві взяли участь понад 10 тисяч бігунів

У марафоні в Києві взяли участь понад 10 тисяч бігунів 08.10.2017

Переможцем київського марафону став Артем Піддубний, який подолав 42 кілометри за 2 години 24 хвилини.

Авіакомпанії Ryanair, Wizz Air та Condor активізують діяльність в Україні

Авіакомпанії Ryanair, Wizz Air та Condor активізують діяльність в Україні 13.03.2017

Ryanair почне літати в Україну, Wizz Air збільшить кількість напрямів, а Condor розпочав продаж квитків з Києва на маршрути, за якими компанія виконує рейси, зокрема, з Німеччини до США.

Wizz Air відкриє два нові рейси з Києва та збільшить частоту наявних рейсів

Wizz Air відкриє два нові рейси з Києва та збільшить частоту наявних рейсів 16.12.2016

Угорська авіакомпанія Wizz Air збільшить парк повітряних суден у Києві та відкриє два нових рейси - до Нюрнберга і Копенгагена.
Чому лоукостери не поспішають в Україну (відео)

Чому лоукостери не поспішають в Україну (відео) 03.11.2016

2017 рік має стати роком заходу авіакомпаній-лоукостерів в Україну, пообіцяв міністр інфраструктури. Утім, чи взаємне це бажання, експерти не впевнені. Що заважає лоукостерам прийти в Україну, в сюжеті DW.

Wizz Air має намір повернутись в Україну

Wizz Air має намір повернутись в Україну 18.05.2016

Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air розглядає можливість повернення на український ринок.
Wizz Air не відмовлятиметься від української дочки - Мінінфраструктури

Wizz Air не відмовлятиметься від української дочки - Мінінфраструктури 10.04.2015

Якщо рівень ризиків для угорського авіаперевізника знизиться, він збереже своє дочірнє підприємство в Україні. Утім, компанія продовжить процес оптимізації та реструктуризації.
Закриття Wizz Air Ukraine: лише бізнес?

Закриття Wizz Air Ukraine: лише бізнес? 27.03.2015

Компанія Wizz Air припиняє роботу української доньки і вдвічі скорочує кількість маршрутів в Україні. Чим це обернеться для українського ринку авіаперевезень та пасажирів, які мали змогу відносно дешево літати в Європу?
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