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Угорський бюджетний авіаперевізник Wizz Air.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Wizz Air".
Поява Ryanair в Україні зробить авіаподорожі доступнішими, але обвалу цін експерти не прогнозують. А зниження зборів аеропортів у догоду лоукостеру може негативно позначитися на й без того неідеальній інфраструктурі.