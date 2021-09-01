Авіакомпанії-лоукостери в Україні: куди літають і за скільки?

Ірландський лоукостер Ryanair, приходу якого на ринок довго чекали українці, та угорський Wizz Air, присутній на ньому вже багато років - не єдині, хто літає з України до ЄС відносно дешево. Хто ще - з'ясовувала DW.