Бундесвер готується до евакуації німців з Лівану

Збройні сили ФРН через ескалацію конфлікту на Близькому Сході готові до масштабної операції з евакуації громадян Німеччини, передусім - з Лівану. Тим часом німецька авіакомпанія Lufthansa скасовує рейси в регіон.

Через зростання загрози ескалації конфлікту на Близькому Сході збройні сили Німеччини (Бундесвер) готові до масштабної операції з евакуації німецьких громадян.

З цією метою на авіабазі у Вунсторфі, що у Нижній Саксонії, в готовності перебувають військово-транспортні літаки А400М, які можуть піднятися в повітря в найкоротші терміни, пише німецьке інформаційне агентство dpa у вівторок, 6 серпня.

Про підготовку до термінової евакуації громадян Німеччини з Близького Сходу повідомляють також і військово-морські сили ФРН.

Евакуація громадян з Лівану через попередження західних розвідок

За даними німецького видання Der Spiegel, переважно місія може бути розгорнута щодо громадян ФРН, які залишаються в Лівані попри неодноразові заклики залишити країну. Уряд Німеччини припускає, що в Лівані зараз перебуває понад дві тисячі німців.

Нагадаємо, своїх громадян з Лівану вже евакуює Україна. Великобританія та США, а також низка країн ЄС рекомендували своїм громадянами залишити країну.

Передумовою цього є інформація західних розвідок, за якою цього тижня Іран завдасть удару по Ізраїлю. Також очікується масована атака по Ізраїлю з боку ліванського радикального шиїтського угруповання "Хезболла", підтримуваного Іраном.

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Lufthansa та інші авіакомпанії обмежують сполучення з регіоном

Цими днями німецька Lufthansa та інші авіаційні компанії обмежують польоти до регіону через загрозу ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Lufthansa до 12 серпня скасувала всі рейси до ізраїльського Тель-Авіва, до столиці Ірану - Тегерана та столиці Лівану - Бейрута.