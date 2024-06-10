Airbus і Lufthansa цікавить розвиток військової сфери

Доба не дуже шанобливого ставлення до німецької оборонної промисловості остаточно закінчилася. Раніше політики ФРН "обходили стороною" виробників озброєнь, але тепер "це в минулому". "Через протиправний напад Росії на Україну вся Німеччина опинилася перед обличчям нової реальності у сфері політики безпеки", - наголосив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Про це він заявив не в парламенті або на пресконференції, а на Міжнародному аерокосмічному салоні ILA 2024, який проводили в Берліні з 5 по 9 червня. Однак присутні на проведеному заході провідні представники галузі чекали від глави уряду Німеччини не тільки заяв про нову стратегію у сфері озброєнь, а й конкретних замовлень. Адже без них підприємства, що працюють на оборону, не можуть планувати завантаження і тим більше розширення виробничих потужностей, а дорогу розробку нових систем і поготів.

Нове замовлення на винищувачі Eurofighter

Наголосивши, що оборонна промисловість не може нарощувати виробництво озброєнь без "надійних замовлень" від держави, Олаф Шольц повідомив, що буде замовлено ще до кінця цього легіслатурного періоду наступні 20 винищувачів Eurofighter - "додатково до тих 38 літаків, які зараз поки ще на підході". Таким чином, до завершення терміну повноважень нинішнього уряду ФРН восени 2025 року портфель німецьких замовлень на ці багатоцільові винищувачі четвертого покоління зросте у компанії Eurofighter Jagdflugzeug GmbH більш ніж уполовину.

Канцлер ФРН Олаф Шольц з офіцерами Бундесверу під час огляду військової техніки на авіасалоні ILA в Берліні, 5 червня 2024 року Фото: Reuhl/Fotostand/IMAGO

Її штаб-квартира розташована в баварському місті Галльбергмосі поблизу Мюнхена, а виробничі майданчики - в чотирьох країнах: в Німеччині, Великобританії, Італії та Іспанії. Тож це - європейська оборонна компанія. Її власниками є італійська фірма Leonardo, Британська BAE Systems, а також, з часткою в 46 відсотків, концерн Airbus - зареєстроване в Нідерландах спільне франко-німецько-іспанське підприємство.

Концерн Airbus відомий широкому загалу в усьому світі насамперед як виробник аеробусів - приміром, украй популярного середньомагістрального пасажирського літака А320. Але він має й оборонний підрозділ, причому багато його виробничих майданчиків розташовано якраз у Німеччині. І ось тепер, в умовах нової геополітичної реальності, цей підрозділ дедалі більше виходить з тіні.

Airbus представив модель дрона Wingman

Так, на ILA 2024 Airbus представив в масштабі 1:1 модель багатофункціонального дрона Wingman, призначеного для супроводу і підтримки бойових літаків. Оператори керують цим БпЛА під час польоту і можуть, за даними концерну, використовувати його для вирішення найрізноманітніших завдань, в тому числі й особливо небезпечних: для розвідки, створення перешкод, завдавання ударів ракетами по цілях на землі або в повітрі. Airbus готовий до 2030 року довести свою розробку до серійного виробництва.

Модель багатофункціонального БПЛА Wingman, розробленого європейським концерном Airbus, на міжнародному аеросалоні ILA, Берлін, червень 2024 року Фото: Schöning/IMAGO

Тим самим вона надійшла б на озброєння Бундесверу та інших європейських армій значно раніше тих бойових багатофункціональних літаків шостого покоління, які у 2040 році повинні прийти на зміну винищувачам Eurofighter і Rafale і скласти основу майбутньої системи повітряного бою FCAS (Future Combat Air System). Вона передбачає поєднання пілотованих і непілотованих літальних апаратів з новими системами зброї й зв'язку. Airbus, один з розробників цієї принципово нової системи для військово-повітряних сил, пропонує вводити її елементи поетапно, почавши саме з БпЛА.

Вертольотобудівники Airbus отримали велике замовлення

В армії ФРН під враженням війни в Україні швидко зростає інтерес до дронів, проте до підписання контрактів на виробництво Wingman справа поки не дійшла. Натомість вертолітний підрозділ Airbus отримав від Німеччини замовлення на 1,9 млрд євро. Уряд ФРН твердо вирішив придбати 38 транспортних вертольотів H225 Super Puma і домовився про опцію ще на 6 машин, повідомила на ILA 2024 міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser).

Щоправда, всі 44 вертольоти призначені не для армії, а для федеральної поліції, проте вони можуть бути використані, за словами урядовиці, для контртерористичних операцій, для захисту критичної інфраструктури, для евакуації або порятунку населення, тож зрештою теж будуть служити підвищенню безпеки й обороноздатності Німеччини.

Транспортний вертоліт H225M європейського концерну Airbus на авіасалоні ILA 2024 в Берліні Фото: Schöning/IMAGO

У будь-якому разі, урядове замовлення з ФРН забезпечить розвиток виробничих потужностей вертольотобудівників Німеччини, Франції та Іспанії, але ж вони працюють і безпосередньо на оборону. Отримання першого гелікоптера очікується у 2029 році, виконання всього замовлення триватиме до 2035 року, тож вертолітний підрозділ Airbus може планувати тепер на десять років вперед.

Lufthansa Technik хоче обслуговувати військові літаки

Про те, як до вирішення завдань з підвищення обороноздатності Німеччини долучаються дедалі більше нових компаній, зокрема й суто цивільні, свідчить найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa, точніше - її дочірня фірма з технічного обслуговування літаків Lufthansa Technik. Нещодавно в цій фірмі було створено новий підрозділ Lufthansa Technik Defense, який має зосередитися на виконанні оборонних замовлень.

Саме цей підрозділ, зокрема, сподівається отримати контракт на технічне обслуговування і ремонт американського винищувача-бомбардувальника F-35, частина фюзеляжу якого буде випускатися на споруджуваному зараз в Німеччині авіаційному заводі, а також військово-транспортного гелікоптера Boeing Chinook. Адже уряд ФРН замовив 35 таких "літаків-невидимок" і 60 гвинтокрилів.

"Ми хочемо працювати з військовими, оснащеними зброєю системами, - заявив діловому виданню Handelsblatt Зерен Штарк (Sören Stark), глава Lufthansa Technik. - Ось уже багато десятиліть частиною нашої ДНК є спроможність у найкоротші терміни вчитися розуміти й обслуговувати нові літаки та їхню технічну будову".

Зерен Штарк запевнив, що стратегічне рішення про створення оборонного підрозділу було ухвалено в компанії ще 2019 року, до повномасштабної війни в Україні. "Однак російська агресія проти України показала - нам потрібен боєздатний Бундесвер", - наголосив глава Lufthansa Technik. Про великі амбіції цієї фірми в оборонній сфері, зазначає Handelsblatt, свідчить те, що на авіасалоні ILA 2024 вона була представлена тільки новим напрямком Defense, однак жодним чином не рекламувала свій основний бізнес, хоча обслуговує по всьому світу понад 5000 цивільних літаків.