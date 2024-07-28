Екоактивістам загрожують мільйонні позови від Lufthansa

Представник авіакомпанії заявив, що збитки від блокади аеропорту Франкфурта-на-Майні будуть значно вищими, ніж від минулих таких акцій, пише Bild am Sonntag. Даних про суму за блокування летовища у Кельні наразі немає.

Радикальні екоактивісти з групи "Останнє покоління", відповідальні за блокування найбільшого німецького аеропорту у Франкфурті-на-Майні 25 липня, мають очікувати від авіакомпанії Lufthansa вимог відшкодування збитків, які обчислюються мільйонами євро. Про це в неділю, 28 липня, повідомляє газета Bild am Sonntag на підставі наявної інформації.

За даними видання, представник авіакомпанії заявив, що сума збитків від блокування аеропорту Франкфурта буде "значно вищою", ніж у попередніх подібних акціях. Газета також має інформацію, що після попередніх блокувань злітно-посадкових смуг трьох летовищ Німеччини Lufthansa вимагає відшкодування збитків на загальну суму 740 тисяч євро.

Крім вимушеної зупинки роботи аеропорту у Франкфурті, екоактивісти здійснили аналогічну акцію 24 липня, неподалік злітної смуги аеропорту "Кельн/Бонн". Сума збитків за цей інцидент наразі не оприлюднена.

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Як екоактивісти паралізували роботу двох аеропортів

Вранці 25 липня кілька демонстрантів "Останнього покоління" проникли на територію аеропорту Франкфурта-на-Майні та приклеїли себе до злітно-посадкових смуг. Вони вимагали відмови від видобутку та використання газу, нафти та вугілля до 2030 року. Через акцію було скасовано близько 230 із 1400 запланованих рейсів, за даними оператора Fraport. Сімох активістів затримали. Ця акція стала новим поштовхом до дискусії, що триває вже кілька місяців, про посилення покарань за такі дії.

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За день до цього п'ятеро людей на три години паралізували повітряний рух аеропорту "Кельн/Бонн", зробивши дірку в огорожі. Стосовно учасників акції порушено справу за обвинуваченням у порушенні закону про зібрання, небезпечні перешкоди повітряному руху та незаконне проникнення на територію, повідомила прессекретарка поліції. Через зупинку роботи аеропорту були скасовані і затримані десятки рейсів. Тисячі пасажирів, зокрема сім'ї з дітьми, у розпал відпускного періоду та шкільних канікул на кілька годин застрягли у будівлі аеровокзалу.