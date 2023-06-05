Як ставитися до радикальних акцій екоактивістів

У Європі триває дискусія щодо ставлення до акцій протесту радикальних екоактивістів. У ФРН сперечаються про пропорційність обшуків. У Італії накладають штрафи. У Великобританії активісти тимчасово відмовилися від акцій.

У Німеччині наприкінці травня поліція та Федеральна прокуратура вперше провели обшуки по всій країні у радикальних екоактивістів руху Letzte Generation ("Останнє покоління"). У рамках розслідування, розпочатого в Мюнхені, його учасників звинувачують у "створенні та підтримці злочинної спільноти".

В Італії посилюють законодавство

За кілька днів до цього активісти "Останнього покоління" провели чергову акцію в Італії. Для цього вони вибрали мету, яка принесла їм максимальну увагу громадськості. На численних кадрах видно, як учасники "Останнього покоління" залазять у знаменитий фонтан Треві у Римі та виливають у нього чорну рідину - воду з розчиненим у ній вугіллям. Їхні вимоги написані на плакатах: "Негайне припинення державних субсидій на розвиток невідновлюваних джерел енергії".

Акція "Останнього покоління" у фонтані Треві у Римі Фото: Mauro Scrobogna/LaPresse/ZUMA/dpa/picture alliance

В інтерв'ю DW одна з учасниць руху Мішель, захищаючи цю акцію, називає її символічною. "Чорна вугільна рідина символізує вуглеводні, які забруднюють воду. Ми вирішили позбавити туристів на кілька годин радості від чистої води, щоб вони зрозуміли, що означає зміна клімату", - пояснює вона.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі різко засудив акцію протесту екоактивістів, адже 300 тисяч літрів води необхідно замінити, а для цього потрібна знадобиться велика кількість енергії. У результаті активістів доставили до поліції і тепер за звинуваченням у вандалізмі щодо культурних об'єктів їм загрожують кримінальне покарання та відшкодування збитків у розмірі від 10 до 60 тисяч євро.

"Політики з самого початку жорстко засуджували подібні акції протесту, уряд Мелоні не демонструє розуміння до подібних дій", - говорить директор Центру європейської політики в Римі Андреа де Петріс в інтерв'ю DW. Він наголошує, що "у будь-якому разі зараз цікаво спостерігати, чи зміниться суспільне сприйняття цієї ситуації на тлі актуальної екологічної катастрофи".

Андреа де Петріс Фото: Privat

Минулого тижня в італійській провінції Емілія-Романья 14 людей загинули внаслідок повені, спричиненої сильними зливами. Таким чином, зміна клімату стає все більш відчутною і в Італії. Досі, на думку де Петріс, акції протесту екоактивістів в Італії, як і в Німеччині, негативно сприймалися більшою частиною суспільства, лише дехто дотримувався думки, що політики роблять надто мало для захисту клімату. "Тепер думка може змінитися через негоду. Є люди, які поділяють цілі "Останнього покоління", але не їхні засоби", - каже де Петріс.

Дороги - у Німеччині, об'єкти культури - в Італії

У той час як акції "Останнього покоління" в Німеччині з приклеюваннями до асфальту стосуються насамперед автомобілістів та співробітників транспортних структур, на півдні Європи екоактивісти діють суспільству на нерви, використовуючи для своїх акцій об'єкти культурної спадщини.

Однією з цілей учасників радикального екоруху став Палаццо Веккьо у Флоренції, на який вони розпорошили помаранчеву фарбу. І фонтан на іспанських сходах у Римі, в якому воду забарвили у чорний колір. І картина Вінсента Ван Гога у Римі, яку облили гороховим супом. Тепер - і фонтан Треві у Римі.

У боротьбі проти акцій радикальних екоактивістів Італія діє жорстко. У Падуї на півночі Італії щодо учасників "Останнього покоління" навіть триває слідство, їх звинувачують у створенні злочинної спільноти. І займається цим випадком спецпідрозділ боротьби з тероризмом та екстремізмом.

Кожен сам за себе

У боротьбі екоактивістів проти глобального потепління у Європі - кожен сам за себе. І при виборі засобів не всі єдині: у той час як в Іспанії учасники "Останнього покоління" приклеїли себе до двох картин Франциско Гої в Мадриді, у Великобританії екоактивісти іншої організації, Extinction Rebellion, у січні оголосили про тимчасове припинення своїх акцій.

Екоактивісти біля картин Гої у Мадриді Фото: FuturoVegetal via REUTERS

Хто хоче зрозуміти, як влаштований екорух у Європі, може запитати про це Луїзу Паркс. Політична соціологиня в Університеті Тренто багато років займається питанням, як цілеспрямовані кампанії та екоактивізм можуть впливати на міжнародну політику. "У країн - різні традиції в тому, що стосується акцій протесту. Вони зазнають постійних змін, але залежні від політичних можливостей",- каже вона.

За одним столом із активістом

Луїза Паркс Фото: Privat

Так, у Німеччині наймолодший представник "Останнього покоління" зустрічався з міністром транспорту ФРН Фолькером Віссінґом (Volker Wissing). В Італії таку зустріч ніхто не міг би собі уявити.

У всій Європі політики зіткнулися з питанням, як поводитися з організаціями, подібними до "Останнього покоління". У той час, як християнські демократи в Німеччині висловлюються за спостереження відомства з охорони конституції за екоактивістами, політологи критикують обшуки як надмірні, вважаючи, що це може ще сильніше радикалізувати екоактивістів.

ООН вимагає, щоб моральну позицію молодих людей було захищено. Соціологиня Паркс пояснює: "Рішення вжити жорстких заходів - усвідомлене, і стосується того, як поводитися з екоактивістами, які мають певні вимоги. Уряди не безпорадні, але їх ніхто не змушує це робити. Якщо спостерігати за іншими формами протестної активності останніх років, які порушували суспільний спокій, наприклад, кампаніями проти щеплень чи носіння масок, стане зрозумілим, що ця реакція влади є усвідомленим рішенням".