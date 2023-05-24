По всій Німеччині відбулися обшуки в екоактивістів-радикалів

Генеральна прокуратура Мюнхена заарештувала рахунки та майно активістів кліматичного руху "Останнє покоління".
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Генеральна прокуратура Мюнхена та баварське центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом (ZET) проводять попереднє розслідування щодо руху екологічних активістів "Останнє покоління" (Letzte Generation) за підозрою в кримінальних злочинах.
Через численні заяви, що надійшли з середини 2022 року, мюнхенська генпрокуратура почала попередній розгляд щодо семи людей віком від 22 до 38 років, обвинувачених у створенні або підтримці злочинної організації.
Як повідомили в середу, 24 травня, у баварському земельному відомстві з кримінальних справ, слідчі провели обшуки на 15 об'єктах по всій Німеччині та виконали постанови суду про арешт рахунків і майна. Мета обшуків - пошук даних про склад учасників "Останнього покоління" та з'ясування джерел фінансування кліматичного руху. Поки що нікого не арештовували.
Екоактивістам закидають організацію кампанії зі збору коштів для фінансування злочинів. Сума пожертвувань становила щонайменше 1,4 мільйона євро, більшу частину яких витратили "для вчинення подальших злочинів", заявили в прокуратурі. Двох учасників "Останнього покоління" підозрюють ще й у спробі здійснити в квітні 2022 року диверсію на нафтопроводі Трієст - Інгольштадт, що належить до критичної інфраструктури Баварії.
Крім того, вони висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль, розмальований американським художником Енді Ворголом, у культурному центрі в Мілані, облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американця Чарльза Рея перед музеєм сучасного мистецтва в Парижі, а чорною фарбою - картину австрійського художника Густава Клімта у Відні.