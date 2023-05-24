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Обшуки в екоактивістів "Останнього покоління" у Берліні 24 травня 2023
Обшуки в екоактивістів "Останнього покоління" у Берліні 24 травняФото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

По всій Німеччині відбулися обшуки в екоактивістів-радикалів

Катерина Вєнкіна | Анастасія Шепелева
40 хв. тому

Генеральна прокуратура Мюнхена заарештувала рахунки та майно активістів кліматичного руху "Останнє покоління".

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Генеральна прокуратура Мюнхена та баварське центральне управління з боротьби з екстремізмом і тероризмом (ZET) проводять попереднє розслідування щодо руху екологічних активістів "Останнє покоління" (Letzte Generation) за підозрою в кримінальних злочинах. 

Через численні заяви, що надійшли з середини 2022 року, мюнхенська генпрокуратура почала попередній розгляд щодо семи людей віком від 22 до 38 років, обвинувачених у створенні або підтримці злочинної організації. 

Як повідомили в середу, 24 травня, у баварському земельному відомстві з кримінальних справ, слідчі провели обшуки на 15 об'єктах по всій Німеччині та виконали постанови суду про арешт рахунків і майна. Мета обшуків - пошук даних про склад учасників "Останнього покоління" та з'ясування джерел фінансування кліматичного руху. Поки що нікого не арештовували.

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Екоактивістам закидають організацію кампанії зі збору коштів для фінансування злочинів. Сума пожертвувань становила щонайменше 1,4 мільйона євро, більшу частину яких витратили "для вчинення подальших злочинів", заявили в прокуратурі. Двох учасників "Останнього покоління" підозрюють ще й у спробі здійснити в квітні 2022 року диверсію на нафтопроводі Трієст - Інгольштадт, що належить до критичної інфраструктури Баварії.

Скандальні дії екоактивістів

Активісти з групи "Останнє покоління" відомі скандальними акціями. Зокрема, напередодні Різдва вони зрізали верхівку ялинки в центрі Берліна.

Останніми тижнями почастішали випадки блокування доріг у Берліні, зокрема автомагістралей, активістами руху, які приклеюють себе до дорожнього полотна. Раніше вони проникли на летовища німецьких аеропортів, де на трохи паралізували повітряне сполучення. 

У музеях екоактивісти націлюються на цінні експонати. В Німеччині минулого року вони приклеїлися руками до рами "Сікстинської Мадонни" італійського живописця Рафаеля у Дрезденській картинній галереї та облили картопляним пюре картину французького художника Клода Моне в музеї у Потсдамі.

Крім того, вони висипали вісім кілограмів борошна на автомобіль, розмальований американським художником Енді Ворголом, у культурному центрі в Мілані, облили помаранчевою фарбою скульптуру "Кінь і вершник" американця Чарльза Рея перед музеєм сучасного мистецтва в Парижі, а чорною фарбою - картину австрійського художника Густава Клімта у Відні.

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