Суд у ФРН ув'язнив двох радикальних екоактивістів

У ФРН двох учасників руху "Останнє покоління" засудили до двох та трьох місяців позбавлення волі за акцію протесту. Ще кількох оштрафували.

Німецький суд засудив двох учасників радикального екологічного угруповання "Останнє покоління" до двох та трьох місяців ув'язнення. Про це у вівторок, 7 березня, повідомило видання Focus.

Обвинувачені перешкоджали автомобільному руху, приклеївши себе до проїжджої частини вулиці у місті Гайльбронн. Вирок поки що не набрав юридичної сили.

Трьох інших активістів було оштрафовано. Прессекретар суду заявив, що двох учасників засудили до позбавлення волі, оскільки раніше вони вже привертали увагу до своїх кліматичних протестів та заявляли у суді, що збираються продовжити акції. Після оголошення вироку один з активістів знову вийшов на вулицю, приклеївши себе до дороги, заявили представники "Останнього покоління".

Екоактивісти-радикали не знаходять суспільної підтримки

Крім вуличних блокад екоактивісти-радикали з "Останнього покоління" перешкоджають роботі аеропортів, обливають фарбою та супом витвори мистецтва у музеях та приклеюють себе на місцях акцій.

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Громадська критика подібних акцій екоактивістів-радикалів "Останнього покоління" у Німеччині висока. За даними опитування, проведеного соціологічним інститутом Civey, 81 відсоток німців вважає їх невиправданими, 86 відсотків респондентів вважають, що такі дії не сприяють справі захисту екології.

Раніше в Нідерландах суд виніс вирок двом екоактивістам гурту Just Stop Oil і призначив кожному по два місяці за ґратами, один із яких умовно.