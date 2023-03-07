  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Учасники руху "Останнє покоління" блокують вулицю у Берліні
Учасники руху "Останнє покоління" блокують вулицю у БерлініФото: LGPB/IMAGO
СуспільствоНімеччина

Суд у ФРН ув'язнив двох радикальних екоактивістів

Олександр Куницький | Уманська Ірина
6 хв. тому

У ФРН двох учасників руху "Останнє покоління" засудили до двох та трьох місяців позбавлення волі за акцію протесту. Ще кількох оштрафували.

https://p.dw.com/p/4ON4U

Німецький суд засудив двох учасників радикального екологічного угруповання "Останнє покоління" до двох та трьох місяців ув'язнення. Про це у вівторок, 7 березня, повідомило видання Focus.

Обвинувачені перешкоджали автомобільному руху, приклеївши себе до проїжджої частини вулиці у місті Гайльбронн. Вирок поки що не набрав юридичної сили.

Трьох інших активістів було оштрафовано. Прессекретар суду заявив, що двох учасників засудили до позбавлення волі, оскільки раніше вони вже привертали увагу до своїх кліматичних протестів та заявляли у суді, що збираються продовжити акції. Після оголошення вироку один з активістів знову вийшов на вулицю, приклеївши себе до дороги, заявили представники "Останнього покоління".

Екоактивісти-радикали не знаходять суспільної підтримки

Крім вуличних блокад екоактивісти-радикали з "Останнього покоління" перешкоджають роботі аеропортів, обливають фарбою та супом витвори мистецтва у музеях та приклеюють себе на місцях акцій.

Читайте також: Кліматичні активісти пошкодили різдвяну ялинку в центрі Берліна

Громадська критика подібних акцій екоактивістів-радикалів "Останнього покоління" у Німеччині висока. За даними опитування, проведеного соціологічним інститутом Civey, 81 відсоток німців вважає їх невиправданими, 86 відсотків респондентів вважають, що такі дії не сприяють справі захисту екології.

Раніше в Нідерландах суд виніс вирок двом екоактивістам гурту Just Stop Oil і призначив кожному по два місяці за ґратами, один із яких умовно.

Кіпр проти сміття: три екологічні ініціативи (31.05.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Потужний витік газу з підводних газогонів у Балтійському морі

Київ відкидає причетність до диверсії на "Північних потоках"

Конфлікти44 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Фінський солдат (архівне фото)

Експертка про те, як Фінляндія відгороджується від РФ

Експертка про те, як Фінляндія відгороджується від РФ

Конфлікти14 год. тому
external

Життя після смерті завдяки згоді на посмертне донорство?

Життя після смерті завдяки згоді на посмертне донорство?

Суспільство5 год. тому10:43 хв.
external

Історія парамедика з ФРН, який рятував українців

Історія парамедика з ФРН, який рятував українців

Конфлікти9 год. тому02:07 хв.
Гільзи від патронів у селі Посад-Покровське на Херсонщині, фото 8 січня 2023 року

Війна в Україні: як боєприпаси отруюють ґрунти

Війна в Україні: як боєприпаси отруюють ґрунти

Природа й екологія9 год. тому
НАБУ

Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

Новий директор НАБУ: що відомо про Семена Кривоноса?

Політика6 березня 2023 р.
Російська армія принесла в Україну смерть і руїну. Втрачені людські життя не повернути, а для відбудови знадобляться мільярди (На фото: житлова багатоповерхівка в Дніпрі після влучення російської ракети)

Активи РФ для відбудови України - перший трансфер 2024 року?

Активи РФ для відбудови України - перший трансфер 2024 року?

Конфлікти6 березня 2023 р.
На головну сторінку